À quoi jouez-vous ce week-end?

Le week-end, c’est pour aller grimper après s’être absenté pour une blessure. J’espère que tout ce qui me vadrouille avec des packs de glace m’a guéri, car ne pas grimper est une déception. Le week-end, c’est aussi pour les jeux vidéo, parce qu’on ne peut pas grimper tout le temps – c’est apparemment comme ça qu’on se blesse.

J’ai joué à Overwatch avec mes amis le week-end dernier. Je n’ai probablement pas touché à ce jeu depuis un an, et même si j’ai suivi toutes les nouvelles cartes et héros, j’étais complètement perdu pendant une bonne partie de nos tournées “Mystery Heroes”. Malgré une performance épouvantable, cela m’a rappelé que Overwatch est super amusant, et maintenant je suis ravi de reprendre mes repères et de revenir à mon statut de joueur Overwatch vraiment médiocre.

Et vous? A quoi tu joues?

.