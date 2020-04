À quoi s’attendre dans la saison 5 d’Apex Legends

La saison 5 d’Apex Legends approche à grands pas. La date de sortie annoncée pour la nouvelle saison est le 5 mai 2020. Bien que la sortie officielle soit encore dans des semaines, de nombreux détails ont déjà été révélés / divulgués. Voici ce que les joueurs peuvent s’attendre à voir dans la saison 5.

Nouvelle légende – Loba

Comme c’est la tradition à chaque nouvelle saison d’Apex Legends, les fans peuvent s’attendre à une nouvelle légende jouable. La légende de la saison 5 sera certainement Loba.

Les détails sur Loba ont été rendus publics au début de la vie d’Apex Legends. Des haut-parleurs l’ont trouvée dans les fichiers du jeu sous le nom de «Rosie». Loba a été plus officiellement révélé dans la bande-annonce de lancement de la saison 4 avec Revenant.

Revenant est vu infiltrer un bâtiment et assassiner le père de Loba, un voleur de renom nommé Marco Andrade. À l’époque, Loba n’était qu’une jeune fille qui avait envie de se venger. Compte tenu de ses antécédents familiaux, des rumeurs suggèrent que Loba aura des capacités liées au vol et à la reconnaissance.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que nous voyons Loba dans la saison 5, tous les signes pointent vers son inclusion. Il n’y a eu aucune autre fuite suggérant qu’une légende différente fera son apparition. Mais tout est possible. Respawn nous a tous embobinés dans la saison 4 avec Forge.

Crédit: @Shrugtal sur Twitter.

Capacités spécifiques à la classe

Le divertissement Respawn semble avoir une vision plus basée sur la classe pour Apex Legends. La rumeur dit que la saison 5 apportera des capacités passives spécifiques à la classe. Chaque classe, Support, Defensive, Offensive et Recon, recevra son propre avantage.

Support: les légendes du support recevront toutes un avantage passif similaire à celui que Lifeline a été accordé dans le dernier patch. Avec l’introduction des nouveaux bacs bleus, le butin des légendes du support est accru. Chaque bac bleu aura un compartiment secret que seules les légendes du support peuvent ouvrir.

Défensif: les légendes défensives raviveront leurs coéquipiers avec un bouclier supplémentaire. Cet avantage rappelle le sac à dos en or. Il n’y a pas plus de détails sur le fonctionnement exact de cette capacité de classe. Cela inclut la quantité de bouclier que l’avantage confère à l’allié ressuscité.

Offensive: les légendes offensives recevront deux emplacements de sac à dos supplémentaires réservés exclusivement aux grenades. Cela survient peu après la capacité de charge du nerf au sac à dos / grenade. Sûrement, l’idée de cet avantage est de donner un avantage aux légendes offensives tout en continuant à nerfer le spam de grenade.

Recon: toutes les légendes de Recon pourront désormais utiliser des balises d’enquête pour localiser le prochain anneau. Cela signifie que les légendes telles que Bloodhound et Crypto gagneront une capacité autrefois limitée à Pathfinder uniquement. On pourrait supposer que Pathfinder recevra désormais un nouveau passif pour le compenser. Cependant, rien de plus n’est confirmé.

Nouvelle (s) arme (s)

Il semble que de nouvelles armes soient également à l’horizon pour Apex Legends. Des fuites de données datées ont trouvé des indices sur au moins quatre nouveaux pistolets. Cela comprend le Volt SMG, CAR, EPG et un lance-grenades.

Le plus susceptible de sortir avec la saison 5 est le Volt SMG. Le Volt SMG est dans les fichiers du jeu depuis la saison 3. Avec le tireur d’élite Sentinel introduit dans la saison 4, il est logique que la saison 5 apporte une arme à courte portée.

Le Volt SMG est un SMG à cadence de tir élevée qui utilise des munitions énergétiques. Il existe déjà dans les jeux Titanfall et fonctionnera probablement de la même manière.

Crédit: @iLootGames sur Twitter.

Nouvelles cartes et modes de jeu

L’une des plaintes les plus courantes concernant Apex Legends est le manque de variété dans les cartes et les modes de jeu. Depuis sa sortie, Apex Legends s’est strictement limité aux trios. Il y a eu de courts événements à durée limitée avec des solos et des duos mais à part ça, rien de permanent.

La même chose peut être dite pour les cartes. Respawn a taquiné les joueurs avec le retour de Kings Canyon, mais cela a toujours été d’une durée limitée.

Enfin, les joueurs recevront une résolution permanente. Respawn a annoncé dans les dernières notes de mise à jour que les modes de jeu standard tourneront entre Kings Canyon et World’s Edge. De plus, différentes versions de ces cartes telles que King’s Canyon After Dark seront jouables.

La cerise sur le gâteau est la mise en place permanente de duos. Les équipes de deux ne seront plus obligées de jouer avec un hasard.

Les développeurs sont évidemment à l’écoute de l’augmentation de la concurrence dans l’espace bataille royale. La saison 5 apportera presque certainement des modes de jeu encore plus uniques tels que Déjà Vu. Vous pouvez parier que les développeurs ont encore quelques tours dans leur sac pour combattre le nouveau roi des BR, Warzone.

Introduction d’émotes

Apex Legends a des emotes et des finisseurs de parachutisme mais ils n’ont jamais eu d’émotes utilisables pendant le gameplay normal. Cela pourrait changer dans la saison 5. Les fuites révèlent que les légendes peuvent recevoir des emotes similaires à des jeux comme Fortnite et Realm Royale. Ces emotes représenteront probablement des danses, des célébrations et des mèmes.

Jeu croisé

Enfin, le jeu croisé pourrait arriver dans Apex Legends. Le jeu croisé est une fonctionnalité relativement nouvelle dans le jeu et a été très demandé depuis son lancement. Le jeu croisé permettra aux joueurs sur différentes plateformes de jouer les uns contre les autres. Les joueurs Xbox pourront faire équipe avec des joueurs PC et des joueurs PS4.

Les joueurs avaient commencé à supposer que cette fonctionnalité ne viendrait jamais. Cependant, une récente interview avec un développeur donne un nouvel espoir. En réponse à une question sur le jeu croisé, les développeurs ont déclaré:

“Je pense qu’en crossplay, nous voyons que c’est quelque chose qui est quelque peu attendu dans l’industrie et qui est important pour un jeu comme le nôtre. Nous sommes évidemment de grands fans de jouer à notre jeu, au travail et pendant notre temps libre, et nous rentrons à la maison un vendredi ou un week-end et voulons jouer ensemble et nous sommes sur des systèmes différents. Sur le plan personnel, oui, nous aimerions faire cela et faire la fête le week-end. Je pense que c’est une chose importante à atteindre. “

Il semble certainement que le jeu croisé soit déjà en préparation. Les développeurs savent que dire quelque chose comme ça sans intention de le suivre laissera un mauvais goût dans la bouche du consommateur. Cela ne se produira peut-être pas dans la saison 5, mais le jeu croisé fera très probablement son apparition dans Apex Legends.

Et voila. Tout ce que les joueurs peuvent s’attendre à trouver dans la saison 5 d’Apex Legends. La saison 5 se révèle être pleine de contenu. Restez à l’écoute ici à l’ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour à mesure que ces fonctionnalités prennent vie.