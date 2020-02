À venir à Disney + en mars 2020

Image: Marvel

Les utilisateurs de Disney + pourront effectuer une visite à la demande à Wakanda le 4 mars lorsque Black Panther arrivera sur le service de streaming. Doctor Dolittle 2 et Ice Age feront également leurs débuts sur Disney + en mars avec un certain nombre de nouveaux épisodes de certains favoris de la série Disney + comme Star Wars: The Clone Wars et Diary of a Future President.

Voici un aperçu complet de toutes les nouveautés que vous pourrez regarder sur Disney + en mars:

1er Mars

4 mars

5 Mars

6 mars

The Finest Hours (Returning Title) Three on the RunDiary of a Future President: Episode 108 – «Matters of Diplomacy» Star Wars: The Clone Wars: Episode 703 – «On the Wings of Keeradaks» Marvel’s Hero Project – Episode 118 – «Genius Gitanjali “Disney’s Fairy Tale Weddings: Episode 204 -” Pandoran Wedding “Shop Class: Episode 102 -” Justin’s Biggest Fan “Disney Family Sunday: Episode 118 -” Zootopia: Bracelets “One Day At Disney: Episode 114 -” Kris Becker: Animal Gardien”

13 mars

Wicked Tuna (S3-8) Wicked Tuna: Outer Banks (S1-6) Zorro – Deuxième série (S1) Stargirl: PremiereDiary of a Future President: Épisode 109 – «État de l’Union» Star Wars: The Clone Wars: Épisode 704 – “Unfinished Business” Marvel’s Hero Project – Épisode 119: “Astonishing Austin” Disney’s Fairy Tale Weddings: Épisode 205 – “Made for Loving You” Shop Class: Episode 103 – “Ramps & Champs” Disney Family Sundays: Episode 119 – “The Muppets: Pom Poms »One Day At Disney: Episode 115 -« Leah Buono: Casting Director »

15 mars

le 17 mars

Big Hero 6 The Series (S2)

le 20 mars

Je ne l’ai pas fait (S1-2) Playtime with Puppy Dog Pals: Puppy Playcare (S2) Vampirina Ghoul Girls Rock! (S2) Journal d’un futur président: Finale – Épisode 110 – «Two Party System» Star Wars: The Clone Wars: Épisode 705 – «Gone With a Trace» Marvel’s Hero Project: Finale – Épisode 120 – «High-Flying Hailey» Disney’s Fairy Tale Weddings: Episode 206 – “Wedding GOALS! Shop Class: Episode 104 -” Bridge or Bust “Disney Family Sunday: Episode 120 -” Winnie the Pooh: Flower Pots “One Day At Disney: Episode 116 -” David Muir: World News Tonight Anchor »

25 mars

Une ride dans TimeStar Wars: The Clone Wars: Épisode 706 – “Deal No Deal” Disney’s Fairy Tale Weddings: Episode 207 – “Te Amo, Mi Amor, Again!” Classe de la boutique: Épisode 105 – “Boulder Bash” Soyez notre chef: Première – Épisode 101 – «Bibbidi Bobbidi Bon Appetit» Les dimanches de la famille Disney: Épisode 121 – «Ratatouille: chapeau de chef».