À vos marques pour l’Open en ligne nord-américain Mario Kart, à partir d’aujourd’hui

Envie de prouver vos prouesses en karting sur la piste et éventuellement de gagner 25 $ en pièces à échanger sur l’eShop? Eh bien, si vous êtes en Amérique du Nord, vous avez la possibilité de faire exactement cela ce week-end, bien que les chances de placer assez haut pour attraper ces pièces semblent assez minces.

Propriétaires américains, canadiens et mexicains de Mario Kart 8 Deluxe (avec un abonnement Nintendo Switch Online) peut participer à cet événement en jeu pour courir la chance de gagner 2 500 Gold Points My Nintendo. Vous pourrez participer à un maximum de 24 courses au cours de chacun des trois jours, votre score étant basé sur votre classement dans le jeu. Les 8 meilleurs joueurs avec les scores cumulés les plus élevés à la fin de chaque journée gagneront les points qui peuvent être échangés contre des jeux sur le Switch eShop.

Coureurs ATTN! L’ouverture en ligne nord-américaine # MarioKart8Deluxe commence demain! Rejoindre est aussi simple que d’entrer le code du tournoi une fois que l’événement commence à 12h PT. Un top 8 sera éligible pour gagner 2500 My Nintendo Gold Points chaque jour!

Vous ne pouvez gagner les points qu’une seule fois même si vous vous situez dans le top 8 sur plusieurs jours, bien que la probabilité de se classer dans le top 8 semble mince, non? À travers trois pays massifs? Peut-être que nous devons simplement affiner nos compétences en karting!

Si vous pensez que vous avez ce qu’il faut pour battre la valeur d’un continent de Mario Karters, cela se déroule de 12h00 à 18h00 (PT) chaque jour du 17 au 19 janvier (vous pouvez consulter les détails juridiques ici si ce genre de chose vous excite). Vous pouvez accéder au tournoi en sélectionnant Jeu en ligne> Tournois> Rechercher par code puis en entrant le code correspondant ci-dessous en fonction du jour:

journée

Code du tournoi à rechercher

Ven.17 janv.2020

0799-6132-1003

Sam 18 janv.2020

2403-5150-5963

Dim 19 janv 2020

1453-2535-4539

Faites-nous savoir si vous prévoyez de participer à cet événement Mario Kart ce week-end, et laissez-nous certainement un commentaire si vous êtes l’une des 24 (!) Personnes à gagner ces adorables Gold Points.

