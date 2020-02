A Way of the Samurai Story peut être vu dans cette nouvelle bande-annonce

Cela fait quelques mois depuis la dernière fois que cela a été appris Katana Kami: une façon de l’histoire des samouraïs annonçant en octobre son arrivée dans l’ouest au cours de cette 2020. L’attente semble se terminer et le jeu de Spike Chunsoft et Acquire débarque en Nintendo Switch, Steam et PS4 cette semaine, le 20 février et pour ouvrir la bouche, une nouvelle bande-annonce du titre a été publiée.

La bande-annonce se concentre sur Famille Dojima, Gunji et Nanami, père et fille respectivement qui expliquent divers aspects du jeu tels que l’amélioration et la maintenance des armes, le mode multijoueur ou le combat lui-même, une partie importante de cette Katana Kami: une façon de l’histoire des samouraïs. Alors que la saga originale de Way of the Samurai est une aventure en monde ouvert, Katana Kami C’est un hack n ‘slash avec une forte composante de donjon, où précisément les donjons sont générés de manière aléatoire.

Le personnage principal, un ronin, doit aider Gunji, le forgeron, dont la fille a été kidnappée en raison d’une dette impayée. Par l’emploi et exploration de donjon, le personnage obtiendra la nuit les matériaux qui permettront au forgeron de créer des épées à vendre pendant la journée et ainsi tenter de régler sa dette pour récupérer Nanami. Une prémisse qui rappelle un peu Moonlighter (ici notre analyse), dans laquelle le protagoniste a exploré des donjons pendant la nuit obtenir des trésors qu’il a vendus dans sa boutique pendant la journée.

Katana Kami: une voie de l’histoire des samouraïs Il n’a toujours pas d’enregistrement sur le site espagnol de Nintendo et n’apparaît pas sur sa page Steam avec un prix approximatif. Cependant, ce site Web fournit plus d’informations et tout indique le jeu n’arrivera pas traduit en espagnol.

