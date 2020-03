Abonnement Playstation Plus non nécessaire pour jouer à Warzone

Call Of Duty Warzone ne nécessite pas d’abonnement Playstation plus pour jouer. (Image: Infinty Ward)

Call Of Duty Warzone est lancé aujourd’hui et avant le lancement du jeu, le directeur de production d’Infinity Wards, Paul Haile, a consulté Twitter pour confirmer qu’un abonnement à Playstation Plus n’est pas nécessaire pour jouer au jeu gratuit Warzone Battle Royale.

Voir beaucoup de gens demander… Vous n’avez pas besoin de PS + pour jouer à Warzone sur Playstation.

– Paul Haile (@Tyrael) 10 mars 2020

Étant donné que Fortnite et Apex Legends, ainsi que de nombreux autres jeux gratuits, ne nécessitent pas d’abonnement Playstation Plus pour jouer, cela n’est pas surprenant, cependant, pour ceux sur Xbox, vous devez avoir Xbox Live pour pour jouer à Fortnite et Apex Legends, nous ne pouvons donc que supposer que ce sera la même chose pour Warzone.

Call Of Duty Warzone est le jeu Infinity Wards sur le genre Battle Royale et contrairement à ses prédécesseurs, Warzone comprendra 150 joueurs répartis en trois équipes de 50 joueurs chacun et verra une nouvelle fonctionnalité de redéploiement, qui sera la possibilité de 1c1 dans un goulag pour avoir une chance de retourner sur le champ de bataille.

Warzone sera lancé le mercredi 10 mars sur PS4, Xbox One et PC. si vous possédez Modern Warfare, Call Of Duty Warzone sera jouable un peu plus tôt pour vous. À partir de 8 h 00 du Pacifique, puis Warzone sera mis en ligne pour tout le monde à 12 h 00. Pacifique.

