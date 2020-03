Accès anticipé à Everspace 2 poussé pour éviter le Cyberpunk 2077 et les Outriders

Les développeurs de jeux indépendants ont du mal en ce moment, avec le report de GDC et d’autres grands événements qui, dans une année normale, peuvent donner un coup de fouet au marketing d’un jeu. C’est encore plus difficile lorsque vous découvrez que la date de sortie prévue est proche de celle des grands jeux AAA du même genre, comme Rockfish Games.

Une mise à jour sur Kickstarter d’Everspace 2 a décrit la malchance du jeu en matière de timing et a donné un petit aperçu de la façon dont l’incertitude autour du coronavirus a eu un impact sur leur petit studio. “Cela ressemble à un film d’horreur de science-fiction: un virus agressif se propage dans le monde entier, provoquant de grandes incertitudes, de graves problèmes de chaîne d’approvisionnement et des annulations de grands événements internationaux à peu près partout”, a déclaré le studio dans la mise à jour de Kickstarter.

«Sans surprise, toutes nos réunions GDC avec les principaux détenteurs de plateformes et les partenaires potentiels de coédition de consoles ont également été annulées. Nous organisons maintenant des conférences téléphoniques ou des réunions lors d’événements à venir. En ce moment, nous sommes prêts à tout et nous espérons le meilleur. En bref: nous devons faire face à de nombreuses incertitudes concernant le développement commercial, la production de jeux externes ainsi que le marketing et les relations publiques. »

Le développeur a finalement pris la décision de repousser la sortie Steam Early Access de sa date prévue en septembre au début décembre de cette année, ce qui n’est pas facile pour un jeu qui doit répondre à près de 8000 contributeurs Kickstarter, mais une meilleure option que de concurrencer géants de l’industrie.

“Certains titres de superproductions AAA atteindront notre date de sortie initiale de Steam Early Access”, indique la mise à jour Kickstarter. “Le jeu de tir de science-fiction RPG Cyberpunk 2077, très attendu, a été récemment repoussé à septembre, et le tout nouveau jeu de tir de science-fiction RPG Outriders de Square Enix vient également d’être annoncé le même mois.”

“De toute évidence, il y a un certain chevauchement entre ces publics et les nôtres, nous avons donc décidé qu’il ne serait pas sage de rivaliser directement avec deux mastodontes RPG de tireur de science-fiction, ne laissant pas beaucoup de place à un autre tireur de science-fiction qui sortira à le même temps.”

Initialement prévu pour une sortie le 16 avril, le Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red a été repoussé au 17 septembre 2020.

Le retard ultérieur à la sortie d’Everspace 2 aura également un impact sur ses versions Alpha et Bêta, l’Alpha fermée étant maintenant prévue pour fin mai et la Bêta fermée pour août.

Everspace 2 est une suite de la science-fiction roguelike Everspace 2016, et promet l’exploration spatiale, des éléments RPG et beaucoup de butin dans son aventure solo. Le jeu sera initialement disponible pour PC, avec des sorties sur console sur PS4 et Xbox One prévues pour six mois plus tard.

