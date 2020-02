Accès anticipé Baldur’s Gate 3 n’aura que 5 compagnons

Après la diffusion en direct du gameplay de Baldur’s Gate 3 à PAX East, un déluge de nouvelles sur le titre à venir a frappé Internet. Le PDG de Larian Studios, Swen Vincke, a parlé ouvertement, en direct et dans diverses publications, de la version Early Access de Baldur’s Gate 3 et de la façon dont les compagnons fonctionneront dans le jeu.

“La raison pour laquelle nous le vendons via Early Access est que nous avons autant de permutations, autant de systèmes qui fonctionnent tous ensemble”, a déclaré Swen Vincke, PDG de Larian, à VG247 lors du livestream de PAX East. “Il nous faudra donc un certain temps pour tout mettre dans un état où nous pouvons dire” okay, maintenant il est robuste et il fonctionne de toutes les manières. “”

Alors que d’autres compagnons devraient être publiés à une date ultérieure, les cinq disponibles avec un accès anticipé sont les suivants:

Demi-elfe Clerc “Shadowheart” Githyanki Fighter “Lae’zel” Elfe vampire spawn / Rogue “Astarion” Human Wizard “Gale” Human Warlock “Wyll”

Les personnages d’origine sont verrouillés sur la race et la classe, mais votre propre personnage personnalisé peut avoir toutes sortes de combinaisons. Chaque compagnon aura une histoire d’origine spéciale et un arrière-plan pré-construit écrit dans le jeu. On ne sait pas dans quelle mesure cela sera visible dans l’accès anticipé, car seul le premier acte sera jouable.

La version Early Access ne comportera que le premier acte et cinq compagnons; l’éventuelle version finale en comportera plus, bien que le nombre n’ait pas été annoncé.

Baldur’s Gate III sortira en accès anticipé sur PC et Google Stadia, et ne fonctionnera probablement pas sur PS4 et Xbox One. J’espère que nous en apprendrons plus sur ces fonctionnalités plus près de la sortie, en attendant, nous verserons sur chaque bit de vidéo que nous avons.

