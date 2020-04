Accès non autorisé aux comptes des joueurs

Actuellement, tout utilisateur de n’importe quelle plateforme compte avec un compte via lequel vous pouvez accéder à des services de jeux en ligne, mais dans lequel certaines informations sont également stockées, telles que des jeux vidéo achetés dans des magasins virtuels ou même des informations sur les méthodes de paiement. Cependant, l’une des plus grandes craintes des joueurs est que ces comptes soient exposés, et il en aurait été ainsi avec Nintendo, étant donné que de nombreux utilisateurs, via les réseaux sociaux, ont déclaré être recevoir des courriels les informant des accès qu’ils n’avaient pas autorisés sur leur Nintendo Switch (même certains des éditeurs de NextN ont reçu ces e-mails).

Nintendo aurait subi une attaque et aurait dévoilé les comptes des joueurs

Notre compte en Nintendo Switch C’est un aspect clé du jeu en ligne, mais aussi du shopping, il est donc très important d’y avoir une certaine sécurité. Cependant, comme de nombreux utilisateurs l’ont signalé, ils ont reçu des e-mails les informant d’un accès non autorisé à ceux-ci, de pays tels que les États-Unis. Les États-Unis, le Chili et la Russie, ce qui indiquerait que le Big N a subi une violation qui a révélé les informations personnelles de ses utilisateurs. Par conséquent, dans ces situations la chose recommandée est accéder au site Web des comptes Nintendo et changer le mot de passe et autoriser la vérification en deux étapes, qui est une mesure plus qu’efficace dans ces cas (il est nécessaire de télécharger l’application Google Authenticator). De plus, si vous aviez enregistré les informations de votre compte Paypal ou de vos cartes de crédit dans l’eShop, il est également recommandé de vérifier qu’aucun frais n’a été facturé, car certains utilisateurs ont également signalé qu’ils avaient acheté des paVos ( Monnaie virtuelle Fortnite).

Cependant, nous devons clarifier que le Big N n’a pas encore statué sur cette possible violation de leur sécurité, mais, en cas de doute, cela ne fait jamais de mal d’être prudent, surtout s’il est possible que nos données soient utilisées pour faire des achats que nous n’avons pas autorisés.

