Accomplir des choses dans Animal Crossing me laisse un peu déçu

Plus tôt cette semaine, mon partenaire a arrêté de jouer à Animal Crossing: New Horizons. J’ai continué à améliorer progressivement mon île avec de nouveaux établissements, de plus belles maisons et une prépondérance de statues de gnomes aux yeux vitreux et sans ciller. Mais surtout, je pêche et attrape des insectes. “C’est quelque chose à voir avec mes mains”, lui dis-je pour tenter d’expliquer mon choix de loisir. C’est satisfaisant. C’est comme un progrès. C’est comme un travail bien fait. Mais ensuite j’arrête de jouer et je crains de perdre mon temps.

Pour moi et tant d’autres, Animal Crossing est devenu le jeu de choix social. Il projette une île paradisiaque verdoyante sur nos écrans surmenés et vacillants, une évasion idéale des intérieurs froids dans lesquels nous sommes scellés sous vide dans un avenir prévisible. Il est également parfait pour notre moment actuel de petites manières: il peut être joué en morceaux de petite taille, entre des réunions de travail à distance, des cours et des hangouts virtuels. Il se trouve sur l’interrupteur, vous pouvez donc le transporter de la chambre au salon ou, si vous êtes vraiment dépravé, à la salle de bain. C’est assez insensé pour que vous puissiez y jouer en regardant la télévision ou en discutant avec des amis via Discord. Il y a tellement de nouvelles lacunes minuscules dans certaines de nos vies pour que des miettes de temps inactif passent à travers; Animal Crossing les calfeutre tout de suite. Son illusion particulière est particulièrement gratifiante: dans une période de chaos, cela ressemble à une productivité orientée dans une direction particulièrement satisfaisante, une voie directe de progrès immuables vers des objectifs tels que l’accession à la propriété. Vous mettez dans le travail, vous obtiendrez la récompense.

À l’heure actuelle, il y a une pression sociétale pour utiliser le temps que nous ne passons plus à faire la navette, à sortir avec des amis ou à assister à des événements pour être productif. Que ce soit des ovations explicites dans ce sens de publications ou tout simplement votre ami qui continue de publier des vidéos d’eux-mêmes jouant virtuellement de la guitare qu’ils ont «simplement repris» en lisant plusieurs œuvres de littérature classique, le message est clair: nous sommes piégés à l’intérieur, alors pourquoi ne pas nous enrichir? Isaac Newton l’a fait, apparemment! Et Shakespeare aussi! Vous et moi sommes au moins aussi bons que ces pionniers dont les noms résonneront à jamais dans les salles de l’histoire. Bien sûr, cette école de pensée a subi un contrecoup; c’est une pandémie sans précédent, après tout. Il est normal de se sentir dépassé et sans direction pendant que la planète tourne hors de son axe. Vous pouvez retirer une charge pendant que vous essayez de déterminer la prochaine étape. C’est OK pour faire face.

Pourtant, alors que je me dis cela, je n’ai pas pu échapper au sentiment que je ne suis pas assez productif. Quand je ressens cela, ma première envie est de prendre ma guitare, de lire un livre que j’ai acheté il y a des mois, ou même de commencer l’un des nombreux jeux acclamés qui jonchent mon carnet de commandes, comme Control. Mais alors je détourne mon regard à quelques centimètres de mon écran d’ordinateur, et là se trouve mon Switch avec Animal Crossing. Je vais jouer pendant seulement 15 minutes, me dis-je. Ou peut-être 20. 30? Je vais faire quelques corvées: arracher quelques mauvaises herbes, construire des clôtures, sauver un voisin de * chèques papier * du coronavirus. Ce sera tout. Mais ensuite je décide de pêcher un peu. Et je me rends compte que je dois déterrer et livrer des fossiles au conservateur du musée Blathers. Oh, et le magasin Nook propose des cloches doubles pour un article que je peux fabriquer, donc je dois rassembler des fournitures pour cela. Et bon, et je viens de me rappeler que j’ai commandé un nouveau meuble, donc je dois réorganiser toute ma chambre pour l’accueillir. Deux heures passent.

Je me sens accompli quand j’en ai fini avec tout ça. Le teint de mon village, même minime, a changé. Ma quête obsessionnelle pour acheter autant de nains de jardin que possible a porté ses fruits, et maintenant je peux entourer l’entrée de mon île avec eux pour piéger les visiteurs dans un couloir de gnomes d’horribles regards fixes. Ma maison est passée d’un méli-mélo d’articles que j’aime à une «expérience interactive» de deux pièces avec un dinosaure géant qui écoute le ska. Je rayonne de fierté. Je me tourne pour le dire à mon partenaire. Mais à mi-chemin de mon explication, je me dégonfle. Quel est l’intérêt de tout cela? Que suis-je en train de faire? Qu’est-ce que j’ai réellement accompli, à part ajouter une autre tour à un château de sable qui va juste être emportée dès que tout le monde passe à un jeu différent?

Ensuite, je vais en ligne. Je vois les créations des autres, et ils font sauter ma petite île délicate hors de l’eau. Leurs maisons ont des thèmes de la culture pop et de l’art personnalisé. Leurs plans de village sont propres et ordonnés, avec des routes pavées et des points de repère discrets. Ils invitent les gens à visiter pour des visites guidées, des raves et des ventes de navets. En voyant cela, je ne veux que personne ne visite mon île. Je serais gêné. Mais j’ai une autre réalisation aussi: je ne me soucierai jamais assez de faire le genre de travail qu’il faut pour créer une île aussi impressionnante.

C’est un fantasme qui n’a pas vraiment fonctionné pour moi, car Animal Crossing existe toujours dans un monde qui fonctionne sur le vrai capitalisme.

Je veux dire qu’en termes d’effort brut, mais aussi en ce qu’il existe différentes variétés de travail. Quand je joue à Animal Crossing, je tombe dans une sorte de transe sans but. Je vois quelque chose qui doit être fait, puis je le fais. J’enchaîne des activités. Il y a des rimes et des raisons sous-jacentes à certaines parties de mon île – comme ma salle de ska de dinosaures et le petit bosquet derrière ma maison – mais sinon, c’est juste le résultat de tout ce que j’avais sur moi à l’époque. Je ne veux pas réfléchir aussi fort en jouant à Animal Crossing. Son thème et son rythme globaux suggèrent que je ne devrais pas – c’est censé être une escapade apaisante, pas une sorte d’exercice d’effort cérébral dans l’organisation et la productivité min / max. Idéalement, Animal Crossing est un endroit où je vais faire une sorte de travail rituel et insensé. C’est comme nettoyer votre cuisine: vous effectuez les mêmes mouvements à chaque fois, mais vous en ressortez toujours bien.

Mais New Horizons est souvent en désaccord avec lui-même. En voyant les réalisations des autres joueurs, il est difficile de simplement s’installer dans un rythme de travail relaxant. Il vous demande tranquillement (et parfois fort) de faire un travail réfléchi et délibéré. Il est rempli de systèmes qui encouragent une mentalité min / max: des articles que vous pouvez vendre pour des cloches doubles, des fruits plus lucratifs que vous pouvez collecter, des arbres d’argent que vous pouvez planter pour gagner un revenu passif, des navets dont les prix fluctuent énormément. Ces mécanismes sont souvent liés aux systèmes sociaux du jeu. Vous pouvez visiter les îles des autres joueurs pour récolter différents fruits et vendre vos navets. Cela vous permet d’amasser plus d’argent et de construire vous-même une île plus impressionnante. Il y a une satisfaction intrinsèque à améliorer votre île, bien sûr, mais il y a aussi un élément performatif: après tout ce travail acharné, vous allez vouloir le montrer. Mais si votre île est pâle par rapport à celle des autres, pourquoi la faire découvrir au monde entier? Vous devez donc être plus délibéré dans la construction de votre île, plus consciemment productif dans votre travail.

Animal Crossing présente le fantasme d’un monde dans lequel les mécanismes du capitalisme – la production et ses moyens, les patrons, l’achat, la vente, le gain, etc. – peuvent être dissociés des impératifs qui le sous-tendent. Vous pouvez rembourser vos dettes quand vous le souhaitez. Vous pouvez passer votre temps comme bon vous semble. Les Nooks ne manqueront jamais d’argent à dépenser pour les déchets que vous trouverez sur la plage. L’île fera toujours germer de nouvelles ressources. Les insulaires que vous forcez à quitter trouveront toujours de nouvelles maisons. Vous pouvez donc devenir fou. Vous pouvez produire et produire et produire, et il n’y aura aucune conséquence environnementale.

C’est un fantasme attrayant, surtout à une époque où la production et l’expansion débridées ont finalement créé une société qui s’est révélée horriblement fragile face à une pandémie qui a forcé de nombreuses personnes à arrêter de travailler. Mais c’est un fantasme qui n’a pas vraiment fonctionné pour moi, car Animal Crossing existe toujours dans un monde qui fonctionne sur le vrai capitalisme. Dans notre monde capitaliste hyper-connecté, en particulier en ce moment, la productivité en général – pas seulement dans Animal Crossing – peut être performative. Nous assimilons la productivité à la valeur et au sens, car c’est ce que nous avons été préparés à faire. Même si nous sommes coincés dans nos maisons sans incitation monétaire directe à produire, nous voulons tout de même montrer à quel point nous sommes productifs – apprendre de nouvelles compétences, lire, écrire – parce qu’au moins cette pause brusque dans notre vie peut signifier quelque chose.

Je me retrouve donc dans un endroit étrange avec Animal Crossing. D’une part, je veux éteindre mon cerveau et utiliser le jeu comme un moyen de se détendre, de se détendre et de faire face à ces moments terribles. À certains égards, c’est génial pour ça. Il propose une procession sans fin de tâches simples mais néanmoins satisfaisantes. Chaque jour, je peux profiter de mon petit rituel pendant quelques minutes ou heures. Mais le jeu modélise également des systèmes du monde réel qui me donnent l’impression que je devrais faire plus que jouer à un vieux Animal Crossing idiot, ou que si je décide de le jouer, je devrais le faire en poursuivant un objectif plus grand: l’île ultime avec un thème cohérent et les meilleurs magasins et les villageois les plus cool qui démontrent mes propres prouesses et productivité. Ce n’est pas vraiment ce que je veux faire, mais j’ai néanmoins l’impression que c’est ce que je devrais faire.

Tout cela pour dire: je suppose que si je voulais juste quelque chose à voir avec mes mains, j’aurais dû me mettre au tricot.

