Ace Combat 7 célébrera le 25e anniversaire de la franchise

Le 30 juin, Ace Combat fêtera ses 25 ans, car à cette date, mais en 1995, le premier jeu de la franchise, également connu sous le nom d’Air Combat, est arrivé sur PlayStation. C’est une année de célébration pour la franchise Bandai Namco et pour cette raison, le dernier versement recevra un contenu supplémentaire.

Bandai Namco et Project Aces ont rapporté que le 2 avril, toutes les versions d’Ace Combat 7: Skies Unknown recevront une mise à jour avec un contenu spécial pour commémorer les 25 ans de la franchise. Avec une vidéo sur la chaîne YouTube officielle de Bandai Namco, Project Aces a remercié les fans pour les plus de 2 décennies de fidélité qu’ils ont eues envers la franchise et en reconnaissance de cela, ils lanceront des skins pour les avions du dernier épisode, certains des ils seront nouveaux, tandis que d’autres laisseront les connaisseurs voyager dans le passé.

La célébration du 25e anniversaire arrive à un moment idéal pour Project Aces, car la réception d’Ace Combat 7: Skies Unknown en 2019 était excellente et plus parce que la franchise est revenue à ses racines après avoir fait des expériences dans des épisodes précédents qui n’étaient pas Si bien considéré par la communauté, après tout, c’est une franchise de niche.

Ace Combat 7: Skies Unknown est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Il a récemment rejoint Xbox Game Pass. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations, ainsi que notre revue écrite.

