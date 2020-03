Ace déverrouille le magasin Little Sisters dans Animal Crossing: New Horizons

À l’intérieur, vous pouvez obtenir de nombreux vêtements et accessoires exclusifs.

Animal Crossing: New Horizons est en coursun succès retentissant parmi les joueurs et sur le net, où regards, créations et invitations aux îles ne cessent de se montrer qui semblent rendre la quarantaine un peu plus supportable. Avec un premier événement saisonnier en cours et une mise à jour gratuite, le titre continue d’offrir de nombreuses options aux fans qui souhaitent tous les débloquer le plus rapidement possible.

Le magasin Little Sisters à Animal Crossing: New Horizons estun établissement dirigé par Mabel et Sabeloù acheter des vêtements et des accessoires. Votre accès n’est pas disponible dès le début du jeu et vous devrez le déverrouiller pour pouvoir faire vos courses quand vous le souhaitez sans nouvelles limitations.

Vous devez d’abordconstruire le magasinet pour cela, vous devez débloquer les visites de Mable sur l’île. Après quelques jours, trois en moyenne,Tommy et Timmy Nookils vous demanderont votre aide pour un projet spécial. Ils veulent construire leur magasin et déménager du coin du magasin de leur oncle. Mais, pour qu’ils le fassent, vous devrez les aider en rassemblant des ressources.

Débloqué en achetant au moins 5 articles lors de deux visites de MableAprès cette Mable apparaîtra et restera sur la place centrale un jour au hasard par semaine, en particulier les samedis et dimanches. Chaque fois, ils vous vendront une sélection différente de vêtements qui peuvent être essayés avant d’être achetés. S’ils sont achetésau moins 5 articleset il dépense 5 000 $ en mode et accessoires au cours d’au moins deux de ses visites, finissant par ouvrir un magasin sur l’île.

Une fois que cela se produit, vous pouvez parler à Kicks and Label qui apparaîtra sur la place de la ville, de la même manière, un jour aléatoire. Le premier vend des chaussures, des chaussettes et des sacs à dos, tandis que le secondrécompense avec des articles exclusifsde votre ligne de vêtements. Nous vous rappelons que vous pouvez également télécharger gratuitement les designs Pokmon et Studio Ghibli pour le jeu.



