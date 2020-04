Achat de Jagex par Macarthur Fortune Holding

Le fabricant de RuneScape Jagex a finalement été vendu par la société chinoise Shanghai Fukong.

La firme a révélé aujourd’hui qu’elle avait été acquise par Macarthur Fortune Holding via son fonds Platinum Fortune pour 530 millions de dollars. Platinum Fortune a également acheté le Hongtou Network de Shanghai Fukong, la division dans laquelle Jagex siégeait. Macarthur prévoit de développer la base de joueurs RuneScape via des investissements stratégiques et du marketing.

Macarthur Fortune est une société de gestion d’actifs basée aux États-Unis qui aurait travaillé avec des sociétés de jeux vidéo dans le passé, bien que PCGamesInsider.biz n’ait pu trouver aucune de ces offres. La société a été constituée dans l’État du Delaware le 19 février 2020, à peu près au même moment où elle a acheté Platinum Fortune à Plutos Sama Holdings.

«La force combinée de Macarthur Fortune et de Jagex soutiendra et améliorera à la fois notre plan stratégique pour offrir de superbes expériences de jeu à nos communautés de joueurs RuneScape et développer notre portefeuille avec plus de jeux vivants pour un public mondial», a déclaré le PDG de Jagex, Phil Mansell (photo). ) dans un rapport.

La nouvelle de la mise en vente de Jagex a éclaté début 2019, lorsque Shanghai Fukong a annoncé son intention de vendre tout ou partie de sa participation dans la société. La firme chinoise a raflé le créateur de RuneScape en 2016.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Jagex avait été vendu au cours de l’été 2019, des rapports plus tard dans l’année pointant vers … la société rachetée par Platinum Fortune pour 530 millions de dollars. À l’époque, Jagex a nié cette nouvelle car elle n’avait pas été confirmée et les entreprises chinoises sont obligées d’annoncer publiquement tout ce qu’elles ont même l’intention de faire.

Jagex a atteint un niveau record pour RuneScape en 2019.