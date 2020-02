Achat de panique de papier hygiénique au Japon à cause du coronavirus

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Plus tôt cette semaine, le papier toilette était largement disponible presque partout au Japon. Maintenant, il se vend partout dans le pays à cause du coronavirus. Voici comment cela s’est produit.

Des rumeurs circulaient selon lesquelles les matières premières utilisées pour fabriquer le papier hygiénique ne pourraient pas être importées en raison du coronavirus et entraîneraient ainsi des pénuries. Comme il était déjà difficile d’acheter des masques contre la maladie (et que les gens faisaient la queue le matin lorsque les pharmacies les font entrer) au Japon, les rumeurs sur le papier toilette semblaient concevables.

Encore plus après que les photos des magasins de la préfecture de Kumamoto ont montré que le papier hygiénique était épuisé, probablement déclenché par les rumeurs! Cela semblait être un problème local car, alors que les images circulaient en ligne, il était toujours possible de se rendre dans de nombreux magasins plus tôt ce matin ailleurs au Japon et d’acheter du papier toilette. Les ventes à guichets fermés sont devenues de plus en plus courantes en fin d’après-midi et en soirée. Les mouchoirs et les serviettes en papier disparaissaient également des rayons des magasins. Près de chez moi à Osaka, tout le papier toilette est déjà parti.

Cependant, les premières rumeurs sur la difficulté d’importer de la Chine sont totalement infondées. Comme le rapporte Chukyo TV, seulement 2,3% du papier toilette vendu au Japon dépend de la fabrication chinoise. Lorsque ces rumeurs ont circulé pour la première fois, certaines personnes ont téléchargé sur Twitter des images montrant des emballages en papier toilette vendus sur le marché intérieur, qui indiquent clairement 日本 製 ou “fabriqué au Japon”.

“Aucune des entreprises membres n’a épuisé ces produits (papier)”, a déclaré un représentant de l’industrie japonaise du papier toilette à Mainichi News. Même s’ils disparaissent temporairement des rayons des magasins, ils peuvent être réapprovisionnés rapidement. » Le gouvernement japonais exhorte également les gens à ne pas amasser de papier toilette, rapporte NHK.

Encore…

Rien de tout cela n’a empêché les paniques d’acheter ou les gens sans scrupules d’essayer de retourner le papier toilette à un prix élevé.

Cette panique du papier toilette n’est pas une première au Japon. Après le tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011 à Tohoku, la thésaurisation a provoqué des pénuries. Mais avant cela, en 1973, il y avait même des émeutes sur le papier toilette au Japon. Voici Matt Alt, auteur de Pure Invention, expliquant comment cela s’est déroulé:

Avec un peu de chance, contrairement à 1973, l’achat de panique du papier toilette au Japon ne se propagera pas à d’autres pays.

.