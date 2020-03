Acheter BioShock, Borderlands ou XCOM physiquement? Attendez-vous à d’énormes exigences de téléchargement

Dans le cadre de la Nintendo Direct Mini d’aujourd’hui, l’éditeur 2K a révélé une merveilleuse sélection de friandises remasterisées pour Nintendo Switch. Bioshock: la collection, XCOM 2: Collection et Borderlands Legendary Collection arrivent tous sur la console le 29 mai, totalisant huit matchs en une journée.

Cela semble fantastique – et c’est le cas pour la plupart – mais les acheteurs physiques seront une fois de plus contrariés d’apprendre que tout le contenu n’est pas inclus dans les cartouches. Les trois collections sont livrées avec des petits caractères irritants, renversant les haricots sur les exigences de téléchargement que vous devrez subir pour profiter des jeux.

Borderlands est le plus gros délinquant; la cartouche physique n’inclura que le premier jeu – Borderlands: Édition Jeu de l’année – même si cela nécessite un téléchargement supplémentaire de 6,6 Go avant de pouvoir commencer. Ensuite, vous devrez télécharger 35 Go de données supplémentaires pour installer Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel.

La collection XCOM est également mise sur une cartouche de 8 Go, contenant deux missions de jeu de base. Tout le reste doit être téléchargé – 2K dit que cela “ne dépassera pas 24 Go”.

Enfin, BioShock sera placé sur un panier de 16 Go, mais “le contenu du jeu et les modules complémentaires ultérieurs devront être téléchargés”.

Nous avons longuement discuté des raisons de ce problème dans le passé, mais cela rend inutile le fait de récupérer une copie physique. Pourquoi voudriez-vous acheter un jeu physique qui n’inclut pas réellement le jeu que vous achetez?

En plus de faire partie d’une collection, l’un des avantages de l’achat physique d’un jeu est d’économiser de l’espace sur votre système pour les titres eShop plus petits. Dans le cas de la collection Borderlands (et peut-être de BioShock, en regardant la couverture du jeu), acheter le jeu physiquement signifierait que vous auriez toujours besoin d’une carte microSD pour installer tout le contenu – le Switch n’a que 32 Go d’espace pour commencer, donc il n’y a aucun moyen de jouer sans payer un supplément pour un stockage supplémentaire.

Si vous songez à acheter l’une de ces collections, vous voudrez peut-être envisager de prendre une nouvelle carte microSD pour votre console.

