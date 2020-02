acheter un jeu Xbox One et le mettre à jour gratuitement vers la série X

Microsoft Continuez à monter sur l’accélérateur avec votre console de nouvelle génération. Ce lundi, nous avons été surpris de formaliser certaines des spécifications de la Xbox Series X, soulignant la 12 téraflops de performances qui suppose son GPU. Cependant, la société a également profité de sa déclaration pour révéler certaines fonctionnalités qui, bien que non liées aux composants matériels, sont également destinées améliorer l’expérience client.

Parmi eux, nous trouvons Livraison intelligente – en espagnol Intelligent Delivery -, qui deviendra très certainement l’une des principales attractions de la console. Il s’agit essentiellement d’achats croisés entre les générations. Autrement dit, si vous achetez un jeu Xbox One qui sera également disponible sur Xbox Series X – Hello: Infinite, par exemple—, le jeu sera mis à jour vers la nouvelle version de la console une fois que vous l’avez. De plus, le processus sera complètement gratuit.

Dites au revoir pour acheter deux fois les mêmes jeux. Smart Delivery le mettra à jour gratuitement sur Xbox Series X

Vous souvenez-vous du lancement de GTA V sur Xbox 360 et Xbox One? Il y avait des millions de personnes qui ont dû l’acheter deux fois pour en profiter dans la nouvelle console. Avec Smart Delivery, ce type de pratique restera dans le passé, du moins sur la plate-forme Xbox – nous verrons comment PlayStation réagit. Évidemment, lors de la mise à jour du jeu vous bénéficierez de tous les avantages techniques de la nouvelle génération, comme l’amélioration significative de la section graphique.

“Cette technologie vous permet d’acheter un jeu avec la garantie d’acquérir la version appropriée pour la console que vous possédez, que vous jouiez sur Xbox One ou sur Xbox Series X. Nous nous engageons à implémenter la fonctionnalité Smart Delivery dans tous les titres exclusifs Xbox Game Studios, y compris Halo Infinite, pour assurez-vous d’acheter le titre une seule fois et que vous pouvez profiter de la meilleure expérience possible sur n’importe quelle console Xbox », explique Microsoft.

Un autre aspect important est que la proposition ne sera pas uniquement proposée avec les premiers titres (ceux exclusifs développés par Microsoft lui-même). Tout développeur ou éditeur de jeux vidéo peut utiliser Smart Delivery. En fait, le premier à rejoindre l’initiative a été le CD polonais Projekt Red. Oui, vous pouvez acheter Cyberpunk 2077 sur Xbox One et le mettre à jour vers la variante Xbox Series X gratuit Nous espérons que d’autres éditeurs de renom reproduiront la décision.

Les joueurs ne devraient jamais être obligés d’acheter le même jeu deux fois ou de payer pour des mises à niveau. Les propriétaires de # Cyberpunk2077 pour Xbox One recevront gratuitement la mise à niveau Xbox Series X lorsqu’elle sera disponible. https://t.co/nfkfFLj85w

En outre, Microsoft a réaffirmé la compatibilité descendante totale de la Xbox Series X. En d’autres termes, il sera possible de profiter des titres de Xbox, Xbox 360 et Xbox One dans la prochaine console. Bien sûr, ce sera aussi alimenté par l’énorme catalogue intergénérationnel du Xbox Game Pass: “Vous pouvez profiter de vos titres préférés, y compris ceux de la bibliothèque Xbox Game Pass avec de meilleurs intervalles d’images, des temps de chargement réduits, ainsi qu’une résolution et des graphismes améliorés sans l’intervention d’aucune équipe de développement”, ont-ils conclu.

