Achetez Cyberpunk 2077 pour Xbox One et obtenez la version Series X gratuitement

Cyberpunk 2077 sera gratuit pour ceux de la Xbox Series X, si vous avez initialement introduit le jeu sur Xbox One.

“Les joueurs ne devraient jamais être obligés d’acheter deux fois le même jeu.” C’est ce que CD Projekt a déclaré en annonçant que ceux qui achèteraient Cyberpunk 2077 sur Xbox One recevraient la version Series X gratuitement.

Les joueurs ne devraient jamais être obligés d’acheter le même jeu deux fois ou de payer pour des mises à niveau. Les propriétaires de # Cyberpunk2077 pour Xbox One recevront gratuitement la mise à niveau Xbox Series X lorsqu’elle sera disponible. https://t.co/nfkfFLj85w

– Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 février 2020

Cette annonce intervient peu de temps après que Microsoft a annoncé son tout nouveau programme d’achat croisé pour les jeux Xbox Series X, qui s’appelle Smart Delivery. Actuellement, il est pris en charge par les 15 jeux Xbox Game Studios propriétaires. Cependant, pour les développeurs tiers, il s’agit d’une option opt-in.

“Cette technologie vous permet d’acheter un jeu une fois et de savoir que – que vous le jouiez sur Xbox One ou Xbox Series X – vous obtenez la bonne version de ce jeu sur la Xbox sur laquelle vous jouez”, a déclaré Microsoft.

Que pensez-vous de cela? Pensez-vous que davantage de développeurs devraient être comme CD Projekt Red et s’impliquer dans Microsofts Smart Delivery? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

Vous avez une astuce? Email [email protected]

N’oubliez pas de consulter la page Facebook de DGR! Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne YouTube ici!

Plus: Final Fantasy 8 et 9 remake, Avengers DLC et plus nous avons appris d’une possible fuite de Square Enix

Plus: Cyberpunk 2077 arrivera probablement sur Nintendo Switch, s’il le peut