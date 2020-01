Achetez le nouvel ensemble humble, aidez l’Australie

Photo: Brett Hemmings (.)

Le nouveau Humble Australia Fire Relief Bundle fait exactement ce qu’il dit sur l’étain: c’est une énorme collection de jeux (d’une valeur de plus de 400 $) en vente en ce moment et chaque centime que vous dépensez va directement aider des millions d’animaux touchés par la crise.

Le prix recommandé du pack est de 25 $, ce qui, compte tenu de certains des jeux inclus, est un vol absolu. La plupart sont, à juste titre, des jeux fabriqués en Australie, comme les excellents Void Bastards, Satellite Reign et Paperbark, et il y a 29 titres en tout.

100% des recettes sont réparties entre WIRES (un groupe local de sauvetage de la faune), la RSPCA et le World Wildlife Fund. Vous pouvez acheter le bundle ici.

On estime que plus d’un milliard d’animaux ont été tués par les incendies, et ce nombre n’inclut pas les poissons et les insectes. Des espèces entières sont maintenant en danger d’extinction, comme le planeur supérieur, que j’ai en quelque sorte laissé de côté ma liste de créatures qui sont essentiellement des Pokémon. Ces animaux vont donc avoir besoin de toute l’aide possible.

