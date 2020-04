Achetez six mois de Xbox Game Pass Ultimate pour le prix de trois

Les meilleures offres de jeuLes meilleures offres de jeuLes meilleures offres sur les jeux, les consoles et les accessoires de jeu du Web, mises à jour quotidiennement.

6 mois de Xbox Game Pass Ultimate | 45 $ | Amazon

Il semble que ce mode de vie à domicile va durer beaucoup plus longtemps que prévu, donc beaucoup de gens jouent en ce moment. Que vous soyez nouveau sur Xbox One ou que vous arriviez à la fin de votre abonnement actuel, Amazon propose une excellente offre pour ajouter du temps Xbox Game Pass Ultimate à votre compte. Vous payez les 45 $ habituels pendant trois mois, et Amazon ajoutera trois mois supplémentaires. Vous êtes également limité à un code par compte et adresse postale, donc pas de thésaurisation, c’est à cela que servent les tissus.

Game Pass Ultimate est une offre incroyablement bonne. Non seulement vous obtenez un accès Xbox Live Gold – qui vous donne droit à des jeux multijoueurs et gratuits chaque mois – mais vous aurez également un accès instantané aux centaines de jeux actuellement proposés via GamePass, y compris certains triple-A percutants en premier- des titres de fête le jour du lancement comme Gears of War 5.

P.S .: Microsoft gère également une bonne partie de ses propres moyens, vous donnant votre premier mois de Game Pass Ultimate pour seulement 1 $, après quoi votre facture mensuelle grimpe à 15 $. Cette offre n’est valable que pour les nouveaux abonnés.

G / O Media peut recevoir une commission

45 $

D’Amazon

786 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

.