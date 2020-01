Achetez une Nintendo Switch Lite et un jeu et obtenez un étui de transport gratuit en Corée du Sud

Nintendo of Korea a lancé une nouvelle campagne le 16 janvier 2020.

Les clients qui achètent une console Nintendo Switch Lite (jaune, turquoise, grise ou Zacian & Zamazenta) ainsi qu’un jeu Nintendo Switch éligible (The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Luigi’s Mansion 3 , Pokemon Sword ou Pokemon Shield) pendant la période de la campagne recevront un étui de transport gratuit et un protecteur d’écran pour Nintendo Switch Lite.

Quantités jusqu’à épuisement des stocks.

