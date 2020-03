Achetez une station de base Nomad pour recharger tous vos appareils Apple en même temps, obtenez 50% de réduction sur un câble en kevlar

Meilleures offres technologiquesLes meilleures offres technologiquesLes meilleures offres technologiques du Web, mises à jour quotidiennement.

Achetez une station de base Nomad, obtenez 50% de réduction sur un câble en Kevlar | Marchandises nomades

Pour les non-initiés, Nomad fabrique des accessoires Apple en cuir haut de gamme qui semblent appartenir à quelqu’un avec une pension et une Mercedes Classe G garée dans une rue latérale du Lower Manhattan.

Leurs stations de base, qui peuvent recharger sans fil jusqu’à quatre appareils Apple à la fois (y compris votre iPhone et AirPods) sont particulièrement séduisantes. Et si vous en achetez un maintenant, ils vous feront économiser 50% sur un câble en kevlar tressé de qualité supérieure. À partir de 100 $, l’édition de base de la station de base Nomad est construite avec du cuir rembourré et prend en charge la charge sans fil 10 W pour un appareil et 7,5 W pour deux.

La version améliorée de 150 $ de la station de base comprend également un chargeur Apple Watch intégré, vous n’avez donc plus besoin de jongler avec vos chargeurs et appareils, ils seront tous au même endroit. Pendant ce temps, les câbles USB-C vers éclairage (et USB-C vers USB-C) en Kevlar sont robustes et résistants, protégés par des fibres à double tresse et renforcés par le noyau central emblématique de Kevlar.

