Action et aventures entre les 7 jeux PC et Xbox One à essayer ou à télécharger gratuitement ce week-end

13 mars 2020

Nous sommes déjà le week-end et comme d’habitude l’industrie nous accueille avec plusieurs jeux pour télécharger ou essayer gratuitement. On parle de toi cadeaux traditionnels de l’Epic Games Store pour les joueurs PC toujours actifs, cette semaine s’est concentrée sur des propositions indépendantes avec suffisamment d’identité, ou Journées de jeu gratuites Xbox One, qui pour cette occasion nous permet de profiter d’une des grandes références multijoueurs de la génération. Aussi de Ubisoft Ils célèbrent le jalon des ventes de l’un de leurs jeux informatiques avec un essai gratuit de celui-ci. Sans plus tarder, nous vous invitons à connaître les sept jeux que nous pouvons télécharger ou jouer ces jours-ci.

Overwatch [Xbox One]

Type: Contre la montre limité

Overwatch! Le tireur de héros coloré et rapide de Blizzard se dirige vers son deuxième opus après avoir ajouté un grand nombre de joueurs avec une proposition pleine d’action, de travail d’équipe et de stratégie dans l’utilisation des compétences spatiales avec des personnages vraiment uniques qui maintenant, tous les abonnés sur Xbox Live Gold à partir de Xbox One, ils pourront savourer sans frais supplémentaires pendant ce week-end.

Verdun [Xbox One]

Type: Contre la montre limité

Parmi les jours de jeu gratuit sur Xbox Live Gold cette semaine, nous avons Verdun, un jeu vidéo de tir d’action intéressant qui se déroule dans une période peu visitée par ce type de proposition: la Première Guerre mondiale. Ce FPS multijoueur nous introduit pleinement dans les tranchées impitoyables du front occidental de la guerre, offrant aux utilisateurs jusqu’à quatre modes de jeu.

Nascar Heat 4 [Xbox One]

Type: Contre la montre limité

Du champ de bataille à la piste de course. Nascar Heat 4 est le deuxième titre que nous avons trouvé dans les Free Game Days qui nous donne l’occasion de démontrer nos compétences de conduite dans le jeu vidéo officiel du championnat nord-américain de sport automobile. La production lancée à la fin de l’année poursuit une saga déjà établie parmi les fans de Nascar dans le monde entier.

Anno 1800 [PC]

Type: Contre la montre limité

Ubisoft nous invite à vivre le début de l’ère industrielle avec Anno 1800 du 12 au 16 mars sur PC. Le jeu vidéo de stratégie sera disponible dans Epic Games Store et UPlay pour célébrer qu’il a déjà dépassé le million d’exemplaires vendus. De plus, l’aventure vient de sortir son deuxième pass de saison. Une bonne occasion, sans aucun doute, de commencer à démontrer si vous êtes capable de construire un empire.

Mutazione [PC]

Type: Décrivez-le et conservez-le pour toujours!

Un feuilleton mutant qui combine les ragots d’une ville avec le surnaturel. Cela ne sonne pas mal, non? C’est la prémisse de l’intrigue avec laquelle il ouvre sa description de Mutazione, l’un des trois jeux proposés cette semaine par Epic Games Store. C’est une aventure avec suffisamment d’identité qui montre que même dans le coin le plus inhospitalier du monde, il y a de la place pour les histoires les plus humaines.

Anodyne 2: Retour à la poussière [PC]

Type: Décrivez-le et conservez-le pour toujours!

On passe à une proposition d’esthétique rétro avec Anodyne 2: Return to Dust, un titre qui cherche à capturer l’esthétique 3D de l’époque des PS, PS2 et N64, ainsi que le 2D des GBA et SNES, tout en défiant Les joueurs infiltrent des donjons surréalistes à l’intérieur du corps des personnages. Pour quelle raison? Apparemment, une nanopoudre a infecté les habitants d’une île et nous seuls pouvons les guérir.

Une courte randonnée [PC]

Type: Décrivez-le et conservez-le pour toujours!

Le troisième cadeau de l’Epic Games Store se distingue également par un engagement visuel minutieux, et aussi dans ce cas, qui a déjà captivé des milliers de joueurs à travers le monde. Une courte randonnée garantit une bonne promenade virtuelle à ses utilisateurs, les emmenant explorer librement les paysages de montagne sereins du parc provincial Hawk Peak où il n’y aura pas de pénurie d’autres randonneurs à rencontrer.

