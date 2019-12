Activision affirme que COD Modern Warfare est le titre multijoueur le plus joué de la série

Le géant de l'édition Activision Blizzard a fait une nouvelle affirmation sur le succès de son plus récent Call of Duty.

Dans un article publié sur son portail de relations avec les investisseurs, la société affirme que la guerre moderne de cette année a été l'entrée la plus jouée de la franchise au cours de ses 50 premiers jours depuis 2013. Oui, cela fait beaucoup de réserves.

Plus d'un milliard de dollars d'unités de Call of Duty Modern Warfare ont été expédiés dans le commerce de détail dans le monde entier, avec plus de 500 millions d'heures de jeu multijoueur depuis sa sortie fin octobre 2019.

«La dynamique de Modern Warfare depuis le premier jour a été incroyable. Les joueurs passent un bon moment et continuent de s'engager dans l'expérience multijoueur au plus haut niveau depuis des années. Nous constatons également de nouveaux records de franchise pour cette génération de consoles en heures de jeu, heures par joueur et joueurs quotidiens moyens », ont déclaré EVP et GM de Call of Duty Byron Beede.

«C'est formidable de voir la réaction des fans au travail acharné de nos équipes de développement dirigées par Infinity Ward. Les joueurs passent un bon moment, et il y a beaucoup plus à venir alors que nous continuons à proposer de nouveaux contenus. »

Activision a affirmé que Modern Warfare était le plus grand lancement PC Call of Duty encore après sa sortie.