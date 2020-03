Activision apportera des modifications à la Call of Duty League à cause du coronavirus

Le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde de l’e-sport. Activision Blizzard a dû apporter des changements majeurs à certains de ses événements Overwatch et Hearthstone compétitifs en raison du problème de santé mondial.

Les difficultés pour l’entreprise ne sont pas encore terminées, la Call of Duty League étant également en cours. Malheureusement, l’événement de la franchise populaire sera également affecté par le coronavirus.

Coronavirus arrêtera plusieurs événements de la Call of Duty League

Si vous êtes un fan de l’événement, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car Activision Blizzard a confirmé qu’il ne sera pas annulé. Cependant, le coronavirus lui-même arrêtera divers événements en face à face dans la ligue. La société a annulé tous les événements en direct pour la saison 2020.

Pour cette raison, la Call of Duty League deviendra un événement totalement en ligne. Une fois de plus, l’entreprise a noté que la santé et la sécurité de ses employés, joueurs, fans et partenaires sont primordiales.

“Après un examen attentif et une étroite collaboration avec nos équipes, nous passons tous les événements en direct de la Call of Duty League 2020 actuellement programmés à une compétition en ligne uniquement, effective immédiatement”, a expliqué l’étude.

Les fans de la franchise et les spectateurs de l’événement pourront continuer à profiter de leur excitation, car tous les matchs seront diffusés en ligne. Activision Blizzard annoncera les dates et autres détails des streams dans les prochains jours,

“Pendant ce temps, la Call of Duty League est convaincue qu’elle continuera à offrir aux fans ce qu’ils veulent: une compétition incroyable entre les meilleurs joueurs, en compétition au plus haut niveau, pour le droit d’être considérée comme la meilleure équipe du monde”, a ajouté le compagnie.

La création de la Call of Duty League a été une décision difficile

Johanna Faries, commissaire de la Call of Duty League, a déclaré que la situation sanitaire actuelle implique des défis “incroyablement graves”. Malheureusement, la ligue a été affectée et pour les organisateurs, il a été difficile de changer le cours de la compétition.

Faries s’est excusé auprès de la communauté et a dit espérer que la situation s’améliorerait dans quelques mois. “Nous comprenons à quel point cela peut être décevant pour les fans qui prévoyaient d’assister à la prochaine série en direct à domicile et nous nous réjouissons d’être de nouveau devant le public en direct plus tard cette année”, a souligné Faries.

