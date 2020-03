Activision Blizzard choisit le vétérinaire Google Alegre comme nouveau directeur de l’exploitation

Le géant américain de l’édition Activision Blizzard a embauché Daniel Alegre comme nouveau président et chef de l’exploitation.

Alegre entrera en fonction le 7 avril 2020. Il est entré à bord après avoir travaillé chez Google pendant plus de 16 ans, en commençant en tant que vice-président du géant de la recherche et des logiciels en Amérique latine en 2004 avant de devenir président de la région Asie-Pacifique. trois ans plus tard. En 2012, il a été promu président des partenariats mondiaux et stratégiques, avant de passer à la direction des activités mondiales de vente au détail, de shopping et de paiement de Google en novembre 2017.

D’après un dossier de 8-K US Securities and Exchanges Commission déposé par Activision Blizzard au sujet de sa nomination, nous savons qu’Alegre recevra un salaire de base de 1,3 million de dollars, ce chiffre pouvant potentiellement doubler via des bonus discrétionnaires. Alegre se voit également octroyer des capitaux propres à hauteur de 5 millions de dollars, bien que le premier tiers de ce montant ne soit acquis que le 30 mars 2022.

“Activision Blizzard est à un moment passionnant de son histoire”, a déclaré Alegre.

«En plus d’une riche bibliothèque de franchises détenues et internationalement appréciées, la société possède un talent formidable qui a bâti une culture axée sur l’inspiration et la créativité. Plus important encore, grâce à des jeux réfléchis et créatifs, il connecte et engage plus de 400 millions de personnes dans le monde grâce à un divertissement épique. J’ai hâte d’aider les joueurs du monde entier à se connecter grâce à des jeux immersifs de qualité. »

Le PDG Robert Kotick a ajouté: «J’ai été profondément impressionné par le dynamisme entrepreneurial de Daniel et sa vaste et profonde expérience dans la croissance mondiale de diverses entreprises dans un secteur en évolution rapide. Nos plus grands défis sont de prioriser les nombreuses opportunités que nous avons et de recruter et de conserver les talents nécessaires pour exécuter avec concentration et excellence. Daniel est un leader éprouvé avec une longue expérience de réussite dans les deux. »

Alegre remplace Collister Johnson en tant que COO d’Activision Blizzard, bien que Johnson restera dans un conseiller spécial au poste de PDG jusqu’au 30 juin 2020, date à laquelle son contrat de travail avec l’entreprise prendra fin. Nous le verrons sans aucun doute apparaître dans un autre rôle exécutif peu de temps après.

«Au cours des douze années combinées de Coddy chez Activision Blizzard, il a apporté une contribution extraordinaire au succès continu de la société. Il a été un leader transformateur, un conseiller de confiance et une inspiration grâce à son travail acharné et à sa détermination sans faille », a déclaré Kotick.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’impact durable que Coddy a eu sur la société et je suis particulièrement reconnaissant de l’impact qu’il a eu sur moi personnellement.»