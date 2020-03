Activision Blizzard embauche le vétérinaire général de General Electric, Klasky, comme nouveau responsable des communications

Le géant américain de l’édition Activision Blizzard a nommé un nouveau directeur des communications chez Helaine Klasky, une ancienne de General Electric.

Selon The Hollywood Reporter, Klasky a été embauché avec effet immédiat pour diriger les efforts de communication de l’entreprise. Elle vient du groupe de redevances musicales Sound Exchange, où elle est chef des communications depuis janvier 2019.

Entre 2009 et 2016, elle a travaillé chez General Electric (GE), en commençant comme directrice mondiale du département des affaires publiques de l’entreprise, avant d’être promue chef des communications de son équipe de gestion de l’énergie. Enfin, elle est devenue conseillère senior dans l’entreprise entre 2015 et 2016.

“Activision Blizzard est l’une des marques les plus avant-gardistes et créatives dans le paysage des médias et du divertissement”, a déclaré Klasky.

“Aux côtés de Bobby et de son équipe, j’ai hâte de construire le prochain chapitre de leur histoire remarquable.”

Le PDG Robert Kotick a ajouté: «Je suis ravi d’accueillir Helaine dans l’équipe. Avec plus de 25 ans dans les communications stratégiques et les affaires publiques, son expérience sera inestimable pour notre organisation. C’est la bonne personne pour nous aider à raconter le prochain chapitre de l’histoire d’Activision Blizzard. »

Klasky est le deuxième embauché récemment pour Activision Blizzard. La firme a nommé le vétérinaire de Google, Daniel Alegre, son nouveau directeur des opérations la semaine dernière.