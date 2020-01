Activision Blizzard esports à diffuser exclusivement sur YouTube au lieu de Twitch

Grâce à un nouveau partenariat avec Google, tous les e-sports Activision Blizzard, notamment la Overwatch League et Call of Duty League, seront désormais disponibles exclusivement sur YouTube. Les sports électroniques sont un sous-secteur explosif à croissance rapide de l’industrie. Ils sont déjà un gros problème avec des tournois et des personnalités extrêmement reconnaissables comme EVO et Ninja, et ils ne feront que s’agrandir à partir de maintenant. Avec un acteur majeur comme Activision Blizzard qui s’associe à Google, qui s’efforce d’accroître sa présence dans l’industrie, des accords comme celui-ci pourraient se traduire par des implications massives sur la croissance future de l’e-sport et de son audience.

Blizzard / Activision ont signé un nouveau partenariat exclusif, rendant tous leurs e-sports disponibles uniquement sur YouTube. Au revoir Twitch

Cela inclut Overwatch League ainsi que la nouvelle ligue Call of Duty

Très curieux de voir comment cela affectera le nombre de téléspectateurs cette saison. Grande nouvelle pic.twitter.com/cZT34Krutw

– Benji-Sales (@BenjiSales) 24 janvier 2020

Avec Twitch perdant du contenu alors que de plus en plus de plateformes mettent en avant leurs propres revendications avec des offres d’exclusivité et différentes expériences de streaming, les principales méthodes de livraison pour la scène e-sport évoluent rapidement. L’an dernier, Twitch a également perdu les aventures Fortnite de Ninja contre une autre plate-forme de streaming, Mixer.

L’accord a également pour toile de fond intrigante les tentatives continues de Google de consolider leur propre présence sur console avec le Stadia. Des expériences e-sport exclusives pourraient faire partie de leur vision de la plate-forme grandissante de Stadia.

Êtes-vous un fan de l’e-sport Activision Blizzard? Comment ces offres d’exclusivité vous frappent-elles? Êtes-vous heureux de voir plus d’entreprises prendre au sérieux le streaming e-sport, ou êtes-vous un peu déconcerté par les plateformes établies qui achètent l’exclusivité à gauche et à droite? Faites le nous savoir dans les commentaires.