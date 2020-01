Activision Blizzard signe un contrat pluriannuel avec Youtube Gaming

Activision Blizzard n’est pas en ce moment le meilleur endroit, entre un exode de personnel de l’Overwatch League et la critique du week-end d’ouverture du CDL, mais ces préoccupations mineures ont été éclipsées par des nouvelles plus importantes. Parmi les rumeurs selon lesquelles la Overwatch League et la Call of Duty League seront diffusées, un accord sur les droits médias a été signé avec Google pour diffuser les compétitions d’esport sur Youtube Gaming.

En 2018, Activision Blizzard a signé un accord de deux ans pour la Overwatch League qui sera diffusé sur Twitch. L’accord a expiré à la fin de la saison 2019 de l’Overwatch League, et depuis lors, beaucoup ont attendu de voir où la ligue serait hébergée. Activision Blizzard a annoncé aujourd’hui, 24 janvier, son partenariat avec Google dans “une relation stratégique pluriannuelle” pour diffuser Blizzard Esports sur Youtube Gaming. Dans une déclaration officielle de Blizzard, ils ont confirmé que «OWL, la Ligue Call of Duty, Hearthstone Masters and Grandmasters, et le World of Warcraft Mythic Dungeon International et Arena World Championship seront également diffusés en direct et disponibles sur demande sur leur site respectif. Chaînes YouTube. “

Même ligue. Mêmes moments héroïques. Nouvelle maison 🏠

Regardez # OWL2020 uniquement sur @YouTubeGaming à https://t.co/tbTGBsbQac pic.twitter.com/NpgLBUWkcv

– Overwatch League (@overwatchleague) 24 janvier 2020

Cet accord est risqué, mais quelle que soit l’issue du partenariat d’ici la fin de 2020, il s’agit de l’une des plus importantes transactions de l’histoire de l’e-sport. Google est une force puissante dans le domaine numérique, et l’utilité qu’ils apporteront forcera Activision Blizzard à étendre la portée de leurs titres d’esport. Dans le communiqué de presse, Sunil Rayan, responsable des jeux pour Google Cloud, a déclaré: “Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Activision Blizzard au cours des dernières années sur tous les titres mobiles afin de renforcer ses capacités d’analyse et l’expérience globale des joueurs. Nous sommes ravis d’étendre maintenant notre relation et aider à propulser l’un des développeurs de jeux les plus grands et les plus renommés au monde. ” La prise en charge de Google en matière d’infrastructure et de streaming, en particulier avec la mise en œuvre de Cloud Gaming, pourrait aider la Overwatch League à éviter les problèmes similaires auxquels elle a été confrontée l’année dernière.

Youtube Gaming n’est peut-être pas le premier choix auquel beaucoup auraient pensé lorsque la discussion des accords sur les droits des médias a été évoquée. Mais en regardant les antécédents de Youtube Gaming sur la scène e-sport mobile, selon Stream Hatchet, les 10 meilleurs événements e-sport mobile de 2019 ont eu plus de 75 millions d’heures à regarder collectivement sur Youtube Gaming avec pratiquement aucun téléspectateur sur Twitch ou Facebook Gaming. Alors que Youtube Gaming a passé moins de temps sous les projecteurs que ses concurrents Twitch et Mixer, cet accord pourrait potentiellement les mettre en avant dans la course au streaming.

L’esport mobile est-il la prochaine grande chose pour 2020? 2019 a des événements étonnants, nous avons donc examiné les principaux événements mobiles et @YouTubeGaming a dominé la part de marché pour le public.

En savoir plus ci-dessous:

📝 https://t.co/ZDR1752Isz pic.twitter.com/azvneUBhxD

– Stream Hatchet (@StreamHatchet) 23 janvier 2020

La Call of Duty League démarre ce week-end, le 24 janvier, organisée par le Minnesota Rokkr, où nous pourrons enfin voir de quoi sont capables ces nouvelles formations de Call of Duty. La Ligue Overwatch ne démarre pas avant le 8 février mais a un calendrier plus intensif pour l’année. Assurez-vous de suivre ESTNN sur Twitter, Youtube et Facebook pour toutes vos dernières nouvelles sur les jeux.

