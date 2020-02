Activision Blizzard supprime les jeux de GeForce maintenant, une semaine après le lancement

Une semaine seulement après que Nvidia a officiellement lancé son propre service de streaming de jeux, GeForce Now, Activision Blizzard a supprimé le support de l’intégralité de sa bibliothèque de jeux.

Nvidia a informé les clients de GeForce Now de la suppression soudaine, blâmant Activision Blizzard, mais sans beaucoup d’explications sur la raison pour laquelle cela s’est produit. Le message reconnaît qu’il y aura des cas où des jeux pourraient être supprimés du service, mais mentionne également que Nvidia travaille avec Activision Blizzard pour résoudre le problème.

“À leur demande, veuillez être informé que les jeux Activision Blizzard seront supprimés du service”, indique le communiqué. “Bien que malheureux, nous espérons travailler avec Activision Blizzard pour réactiver ces jeux et plus à l’avenir.”

Des jeux tels que Overwatch, Sekiro: Shadows Die Twice et World of Warcraft étaient tous jouables sur GeForce Now, et ont été pendant un certain temps pendant la longue période du service en version bêta. Les clients qui ont acheté les jeux y auront toujours accès, mais ne pourront pas y jouer via le matériel de streaming de Nvidia.

Activision Blizzard a récemment conclu un accord pluriannuel avec Google (qui possède son propre service de streaming de jeux, Stadia) pour les droits de streaming des principaux événements e-sport Overwatch et Call of Duty sur YouTube.