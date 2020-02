Activision Blizzard YouTube esport deal d’une valeur d’environ 160 millions de dollars

Un nouveau rapport a déclaré que Google avait payé environ 160 millions de dollars pour les droits de diffusion de l’activité e-sport d’Activision Blizzard.

C’est selon Esports Observer, qui dit que le partenariat entre les deux sociétés couvre les horloges des tournois pro-jeux Overwatch League, Call of Duty League et Hearthstone à 160 millions de dollars pendant trois ans. Il n’y a pas de ventilation étant donné la façon dont cet accord est structuré, mais il semblerait que la majorité se concentre sur la Ligue Overwatch étant donné qu’il s’agit de loin du plus grand bien d’esports dont la société dispose.

L’accord précédent d’Activision Blizzard pour la seule Overwatch League était évalué à environ 90 millions de dollars sur deux ans.

Bien que la majorité de cet accord concerne la plate-forme YouTube de Google, les entreprises d’esports d’Activision Blizzard recevront également l’aide des services cloud de l’entreprise.