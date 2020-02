Activision cite Reddit à découvrir Call of Duty Leaker

Photo: .

Reddit a eu sa juste part de fuites dans le passé, avec plus de quelques sous-crédits dédiés à la tâche de partager les fuites de jeux vidéo, films, émissions de télévision, etc. La semaine dernière, l’un de ces fuyards a publié un clip désormais supprimé qui, selon eux, provenait du nouveau mode de bataille royale du jeu qui arrivera dans Call of Duty le mois prochain. Naturellement, les inconditionnels de Call of Duty sur Twitter ont perdu la tête, ont partagé les images comme des fous sur les forums et ailleurs, et tout aussi naturellement, Activision était un peu coché.

La vidéo YouTube, initialement publiée par un utilisateur qui passe par TheGamingRevoYT, a été critiquée pour atteinte aux droits d’auteur et arrachée à la plateforme. Pendant ce temps, d’autres joueurs ont remarqué que les publications de Reddit et les fils Twitter mentionnant même la prochaine version étaient supprimés pour «violation du droit d’auteur».

La semaine dernière, lorsqu’un Redditor a découvert une fuite de ce qui semblait être la pochette du nouveau jeu, qui a également été l’objet d’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur – et d’une autre action en justice. Selon des documents judiciaires obtenus par TorrentFreak, Activision a passé la semaine dernière à assigner activement Reddit pour découvrir l’identité de l’utilisateur Reddit qui a divulgué l’illustration initiale.

«Le pétitionnaire, Activision Publishing, Inc., par l’intermédiaire de son avocat soussigné au dossier, demande par la présente que le greffier de cette Cour délivre une assignation à Reddit, Inc. pour identifier les contrefacteurs présumés en cause, conformément au Digital Millennium Copyright Act (« DMCA »). , 17 USC § 512 h).

L’assignation DMCA est dirigée vers Reddit, Inc. Reddit est le fournisseur de services auquel le sujet de l’assignation – l’utilisateur de Reddit «Assyrian241O» – a publié du contenu Activision contrefaisant. »

Plutôt que de pointer l’URL de l’image contrefaite en question, Activision pointe vers le fil de discussion Reddit où l’image a été initialement publiée, selon des documents judiciaires, disant que «le contenu» publié sur ce fil «viole les droits exclusifs d’Activision en vertu de la loi sur le droit d’auteur . ” Il convient de noter, comme le souligne TorrentFreak, qu’il n’y avait techniquement aucun “contenu contrefait” publié sur le fil lui-même – juste un lien externe vers un site qui hébergeait l’image en question.

La citation à comparaître pour serrer le premier bêcher pourrait ne pas faire grand-chose. L’année dernière, Reddit a été confronté à un cas similaire où la Watch Tower Bible and Tract Society a assigné la plate-forme pour aller au fond de plusieurs “travaux de rédaction” accablants publiés par un Redditor qui s’est identifié comme un ancien témoin de Jéhovah. Malgré la vaillante tentative de la Société de vaincre leur ancien membre, il s’avère que les tribunaux étaient moins enclins. Selon le premier amendement, ils ont fait valoir que n’importe qui – de n’importe où dans le monde – peut se prévaloir du droit à la liberté d’expression anonyme, puisque Reddit est, en son cœur, une plate-forme américaine d’abord et avant tout. Maintenant, nous devons juste voir si ces droits s’appliquent également aux joueurs.

.