Activision interdit des milliers de tricheurs dans Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone possède déjà une énorme communauté de millions d’utilisateurs. Malheureusement, certains joueurs de Battle Royale ont commencé à tricher, ce qui rend les développeurs mécontents.

Comme il s’agit d’un titre en ligne compétitif, la présence de tricheurs peut ruiner une grande partie de l’expérience de jeu. Pour cette raison, Activision travaille dur pour identifier et punir de manière exemplaire tous les tricheurs.

Il y a eu une vague d’interdiction dans Call of Duty: Warzone

Activision a indiqué qu’il avait déjà pris des mesures pour éliminer les tricheurs de son Battle Royale. Selon les détails, l’étude a déjà appliqué plus de 50 000 bananes permanentes dans toutes les régions du monde.

Les développeurs ont assuré qu’ils feront de leur mieux pour maintenir un environnement de jeu équitable pour tout le monde. Pour cette raison, les banneos ont commencé à partir du jour du lancement de la Battle Royale. «Il n’y a pas de place pour tricher dans les jeux. Warzone a une tolérance zéro pour les tricheurs “, a déclaré Activision.

La société a affirmé qu’elle utilise divers programmes pour lutter contre les tricheurs et également des personnes qui fournissent des outils pour tirer parti de la Battle Royale. Une partie de l’équipe de jeu surveille les données 24/7 pour identifier les tricheurs potentiels.

Par la suite, ils analysent soigneusement les cas de hackers et de tricheurs possibles. De cette façon, ils excluent l’utilisation des aimbots, des wallhacks et d’autres types d’avantages non autorisés. Bien sûr, ce n’est pas une tâche facile, car ils étudient chaque rapport reçu.

Les tricheurs ne sont pas les bienvenus dans Call of Duty: Warzone. Voici ce que nous faisons à ce sujet. https://t.co/3gASGH1xpy pic.twitter.com/k5lVOI2TZz

– Infinity Ward (@InfinityWard) 31 mars 2020

La société travaille actuellement à l’amélioration de son système de reporting, donc à l’avenir ce sera une option plus facile à utiliser. Il a également été confirmé que le nouveau nombre mis à jour de joueurs interdits sera partagé plus tard.

«Nous reconnaissons qu’il n’y a pas de solution unique à la triche, c’est une application cohérente tous les jours, 24h / 24 et 7j / 7. Soyez assuré que nous nous engageons à assurer une expérience amusante et équitable pour tous », a conclu Activision.

Call of Duty: Warzone est désormais disponible gratuitement sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Voulez-vous en savoir plus sur lui? Cliquez ici.

