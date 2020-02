Activision recherche l’utilisateur qui a divulgué du contenu Call of Duty

Si vous avez été à la recherche de nouvelles liées à Call of Duty: Modern Warfare (2019), vous savez sûrement qu’il existe des indices qui pointent vers l’arrivée d’un mode Battle Royale. Beaucoup d’entre eux ont été révélés par des fuites et Activision n’en est pas satisfait, car on a récemment appris qu’il était à la recherche de l’utilisateur qui avait révélé ces informations.

Grâce à reddit, certains utilisateurs en ont profité pour partager des informations sur le titre et celui qui attire le plus l’attention est lié au mode Battle Royale non encore annoncé. Au cas où vous ne l’auriez pas découvert, la semaine dernière, un utilisateur a partagé quel serait l’art de ce nouveau mode de jeu à la suite duquel Activision a pris des mesures en la matière pour découvrir l’identité de l’utilisateur qui a initialement partagé l’image.

Ceci est connu grâce à l’émergence de documents juridiques (via Gizmodo) qui ordonnent à reddit d’identifier l’utilisateur parce qu’il a violé la loi sur le droit d’auteur à l’ère numérique (DMCA), car c’est grâce à ce service que Il a partagé le matériel qui violait les droits d’Activision.

Comme vous pouvez l’imaginer, la publication n’est plus disponible. Ceci, bien que non officiellement confirmé, renforce l’idée que la Battle Royale sera une réalité et que le matériel filtré fait partie de ce contenu. Nous vous tiendrons informés de cette situation.

Qu’en pensez-vous? Pensez-vous qu’Activision peut parvenir à un accord avec l’utilisateur qui a divulgué les informations? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que ce n’est pas la première fois que Reddit est impliqué dans un cas comme celui-ci, car des informations importantes sur Pokémon Sword & Shield ont été divulguées via ce service et une action en justice a également été engagée par The Pokémon Company.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre revue écrite.

