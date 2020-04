Activision remporte le procès Humvee Call of Duty

Le géant américain de l’édition Activision Blizzard a remporté un procès intenté contre lui par AM General pour l’utilisation de voitures Humvee dans la franchise Call of Duty.

Tel que rapporté par The Verge, le Southern District Court de New York a déclaré qu’Activision ne violait pas le droit d’auteur en mettant en vedette des véhicules Humvee dans sa franchise de tir à succès. AM General a poursuivi la société de jeux en 2017, dans laquelle la société a déclaré que les utilisateurs de Call of Duty avaient l’impression qu’AM General avait autorisé Humvees à apparaître dans les jeux.

Pour sa défense, Activision cite le Premier Amendement, affirmant qu’il avait le droit de montrer du matériel militaire dans ses jeux au nom du réalisme.

Activision a gagné parce que les titres Call of Duty ont réussi à la fois le “test de Rogers” et les “facteurs Polaroid”. Le premier fait référence à une décision des années 1980 sur la façon dont les noms de marque peuvent être utilisés dans l’art. En bref, Activision aurait pu faire Call of Duty without Humvees, mais cela ajoute du réalisme aux jeux.

Pendant ce temps, les “facteurs Polaroid” décident si l’utilisation d’une marque déroutera le public.