Activision révèle le dernier Grand Prix pour Crash Team Racing Nitro-Fueled

Le week-end dernier, Activision a dévoilé son prochain Grand Prix Crash Team Racing Nitro-Fueled serait le dernier. Maintenant, dans son dernier article de blog, Beenox a révélé ce que nous pouvons exactement attendre de cet événement.

Cette grande finale ajoute la nouvelle piste, Drive-Thru Danger, trois nouveaux karts (le Void Manta, Velo Chopper et Galactic Cruiser), de nouveaux skins pour les personnages suivants: Spyro, Koala Kong, le Nitro Squad et King Chicken (via le Pit Stop), et présente le nouveau coureur et souverain autoproclamé de la galaxie, Emperor Velo. Il y a aussi de nouveaux contre-la-montre à affronter.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tout le nouveau contenu de cette mise à jour:

Le Grand Prix Gasmoxia sera mis en orbite le 20 février. Gardez à l’esprit que la course se poursuivra bien après. Voir notre article précédent pour plus d’informations.

