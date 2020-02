Activision riposte contre les filtres Modern Warfare

Le populaire YouTuber de Call of Duty: Modern Warfare, The Gaming Revolution, a été suspendue Twitter après avoir posté une vidéo de la section de formation en mode Warzone Au moment de la rédaction de cette note, votre compte est toujours suspendu et la vidéo a été supprimée de YouTube, mais ce n’était pas le seul utilisateur concerné.

Le récit de Appel du devoir d’un autre joueur, Dean Carter, a également été interdit pendant un certain temps. Carter apparemment, il devait accepter de ne partager aucune photo ou vidéo appartenant à Warzone pour récupérer votre compte.

Je suis de retour! Merci Activision. Heureux que cela ait été résolu. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez entrez dans le hall de la zone de guerre, NE PAS publier de photos ou de vidéos en ligne! Sauvons l’excitation pour la révélation de Warzone. Ça a l’air bien. pic.twitter.com/8P8V12n3QN

– Dean Carter (@CaptainBadfoot) 14 février 2020

“Je suis de retour! Merci Activision. Je suis heureux que ce problème ait été résolu. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez entre dans un hall Warzone, NE PAS publier de photos ou de vidéos en ligne! Sauvons l’excitation pour la révélation de Warzone. Ça se voit bien.”

Si vous voulez voir un gameplay de ce prévu Battle Royale, puis suivez ce lien.

Source: VGC

.