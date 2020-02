Activision travaille déjà sur plus de remasterisation des jeux classiques

Comme d’autres sociétés ces derniers jours, Activision Blizzard a publié son rapport financier pour le troisième trimestre 2019 et a tenu une réunion d’investisseurs pour discuter des projets futurs. Depuis la zone Activision, il a été révélé que de nouvelles remasterisations de leurs IP sont en cours.

C’est vrai, ces dernières années, nous avons vu comment Activision a publié quelques remasters et remakes de leurs jeux classiques, les plus notables étant Call of Duty Modern Warfare Remastered, Crash N ‘Sane Trilogy et Spyro Reignited. Cependant, la société n’a pas révélé ce que sera la franchise chanceuse pour revenir aux plates-formes actuelles, mais Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, a confirmé que nous verrons l’un de ces projets en 2020.

«Nous avons vu d’excellents résultats de remasterisation de Crash, Spyro; Des jeux modernisés incroyables pour les plateformes actuelles. La réponse des joueurs a été fantastique; [N. Sane Trilogy] vendu à plus de 10 millions d’exemplaires (…) Au-delà du remastering, il y a l’opportunité d’innover et de penser à des contenus complètement nouveaux au sein de ces franchises. De nombreuses opportunités de croissance pour Activision basées sur ces franchises (…) Restez à l’écoute pour les futures annonces de remasterisation d’autres franchises. »

Sur des questions connexes, Take-Two a également publié son rapport financier, et il n’était pas aussi bon que beaucoup le prévoyaient. De même, d’autres jeux Ubisoft sont déjà en développement.

Via: Activision Blizzard

.