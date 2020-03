Actualités de la présentation de Dragalia Digest

Nintendo continue de lancer des jeux mobiles qui parviennent à atteindre un large public. Animal Crossing Pocket Camp et Mario Kart Tour en sont la preuve. Mais nous ne pouvons pas oublier Dragalia perdu, une nouvelle franchise développée en collaboration avec Cygames qui, bien que non disponible dans le monde entier, offre une expérience amusante et complète. Aujourd’hui, une nouvelle édition de Dragalia Digest, avec lequel ils ont rapporté les nouvelles pour célébrer que le jeu a déjà un an et demi de vieet chez NextN, nous vous apportons toutes les informations.

Résumé de Dragalia Digest Mars 2020

La présentation commence par l’affichage d’un nouvel événement d’invocation pour Gala Dragalia. Pour ceux d’entre vous qui ne le connaissent pas, les «Gala» sont des versions améliorées et alternatives de personnages importants de l’intrigue. Jusqu’à présent, le prince Euden et ses compagnons ont déjà reçu ces versions spéciales, mais maintenant c’est au tour d’Alex, un ajout récent à l’intrigue de Dragalia Lost.

Gala Alex il reste une unité sombre, mais laisse le poignard de côté pour brandir une épée. De plus, ses capacités de combat ont des effets spéciaux, puisque chaque capacité permet d’effectuer un “deuxième mouvement” dans un délai réduit. L’événement d’invocation du Gala Dragalia sera disponible à partir de 27 mars au 2 avrilet aura 6% de chances d’obtenir des personnages 5 étoiles, dont Gala Alex.

Des récompenses chaque jour

Lors de la célébration de cet «anniversaire», les joueurs de Dragalia Lost pourront obtenir plusieurs récompenses. D’une part, un bonus quotidien qui, entre autres prix succulents, nous donnera le dragon exclusif Mini Zodi. D’un autre côté, chaque jour de l’événement d’invocation du Gala Dragalia, nous pouvons invocation gratuite 10. Soit 60 invocations gratuites pour accéder aux personnages insaisissables du Gala. De plus, pour ceux qui sont prêts à investir de l’argent (ce que nous ne jugeons pas nécessaire pour ce jeu), ils seront disponibles packs spéciaux avec des articles et la vitrine Platinum, invocation spéciale qui garantit l’apparence d’un personnage de Gala. Si cela ne suffisait pas, la société a offert des articles à tous les joueurs sous forme de rubis, eau douce et miel.

De plus, ils seront disponibles quêtes secondaires limitées avec lequel accumuler jusqu’à 5000 Wyrmite pour faire des invocations. Les joueurs en coop sont également récompensés. Pour chaque nouveau joueur que vous jouez en coopération, vous gagnerez du wyrmite (jusqu’à un maximum de 2500). Et enfin, pour une durée limitée, les missions offriront récompenses supplémentairesCe qui est bon pour améliorer les personnages et les bâtiments ou fabriquer des armes.

Les cicatrices du syndicat

Ce que vous venez de lire est le prochain événement qui sera disponible sur 31 mars au 13 avril. Une nouvelle histoire supplémentaire dans laquelle le prince devra faire face à “l’Union”, qui cherche à déclencher une calamité. Il s’agit d’un Événement de raid, qui consiste à lutter contre les grands patrons avec d’autres joueurs.

Lors de cet événement, nous pourrons obtenir Aldred, qui a un pouvoir spécial. Au lieu de se transformer en dragon, il prendra une forme spéciale qui semble fonctionner quelque peu différemment des dragons. Un nouvel événement d’invocation sera également activé «Les cicatrices du syndicat (première partie)»(D’où il s’ensuit qu’il y aura un autre événement plus tard) qui présente Bellina, qui a la même capacité qu’Aldred, et le nouveau dragon Andromède.

Nouvelles fonctionnalités

Yuji Okada, directeur de Dragalia Lost, explique ensuite les nouvelles fonctionnalités qui viendront dans le jeu. Le premier est nouveau Co-capacités de la chaîne. Les co-capacités normales sont des capacités passives qui s’appliquent à toute l’équipe (amélioration d’attaque ou de défense, entre autres), mais ne sont pas cumulatives. Autrement dit, si vous aviez deux personnages avec la même capacité, cela ne correspondait pas. Cela change avec les capacités en chaîne, car si plusieurs personnages ont la même capacité, leurs effets sont ajoutés. Cela introduit également un changement dans les jeux coopératifs, car auparavant, les co-capacités qui étaient appliquées dépendaient du caractère de chaque joueur. Désormais, les Co-capacités de votre propre équipe s’appliquent à vous, indépendamment de celles des autres joueurs.

Une autre nouveauté est le Compendium des événements, une section spéciale où nous pouvons à tout moment revenir à des événements temporaires passés. Initialement, il n’y aura que trois événements disponibles (Flames of Reflection, The Miracle of Dragonyule et A Wish to the Winds), mais ils ajouteront d’autres événements plus tard. Cela vous permettra d’obtenir les éléments nécessaires à la mise à niveau des bâtiments, mais souligne que certaines récompenses courantes des événements actifs ne seront pas disponibles dans cette section. Il propose également un nouvel objet: Médaille Farfnirs. Ces médailles peuvent être gagnées lors d’événements ou de quêtes terminées et seront échangeables contre des récompenses disponibles dans des quêtes de haut niveau. Toutes ces nouvelles fonctionnalités et celles du paragraphe précédent seront disponibles à partir du 27 mars, mais la mise à jour du version 1.18.0.

Ce sont les nouvelles les plus proches, mais Okada présente également de nouvelles fonctionnalités pour plus tard. Le premier permet équiper un personnage avec des capacités d’autres personnages, au prix de ne pas pouvoir utiliser les capacités des armes ou celle du “personnage supplémentaire” des autres joueurs. Ils présenteront également à l’avenir un nouveau type d’événements dans lesquels nous devrons vaincre les ennemis tout en défendant un élément de la scène; et une encyclopédie dans lequel tous les personnages, armes, dragons et empreintes de wyr que nous rassemblons apparaîtront. Au fur et à mesure que nous le terminerons, nous gagnerons des récompenses.

On va Le soulèvement Agito, Les missions les plus difficiles de Dragalia Lost à ce jour, non seulement à cause de sa puissance mais aussi parce que ses mouvements changent en plein combat. Okada présente deux nouveaux boss qui seront activés dans ces missions: Sylviana Ciella et les jumeaux Ayaha et Otoha. Les derniers détails sont des changements dans le gameplay, comme la possibilité de redémarrer une mission coopérative sans avoir à attendre qu’ils battent les autres joueurs, la réduction de la saturation des appareils sur certains écrans et l’amélioration de l’interface utilisateur du menu Weapon Crafting.

L’histoire continue

La guerre a éclaté. Le prince Euden affronte ses frères pour vaincre le méchant Morsayati et sauver sa sœur Zethia. Ayant combattu contre son frère Leonidas, Phares fait irruption sur le champ de bataille et apporte avec lui un secret caché jusqu’à présent. Le chapitre 13 «Return from Darkness» arrivera en avril, et il confirme déjà que le chapitre 14 sera disponible en juin, laissant le 15 pour août.

Fire Emblem Heroes revient à Dragalia Lost

Pour couronner la présentation, il est révélé que l’événement crossover Fire Emblem Lost Heroes reviendra le 19 avril prochain. Mais ce n’est pas tout, car un nouvel événement de croisement avec Fire Emblem Heroes aura lieu juste après, où nous espérons voir de nouveaux personnages.

