actualités de la saison 3

Le multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone sont devenus l’une des options les plus populaires pour faire face à la quarantaine. Seule la bataille royale continue de surprendre avec ses millions de joueurs actifs, et chez Activision, ils sont prêts à faire tout ce qu’il faut pour les conserver. Aujourd’hui, la société a présenté le saison 3, même ce sera disponible à partir de demain 8 avril dans les deux jeux.

Modern Warfare recevra quatre nouvelles cartes. Warzone ajoute enfin 4 équipes de joueurs

En ce qui concerne le contenu gratuit, le multijoueur de Modern Warfare accueillera quatre cartes: Talisk Backlot (remake de Backlot de Call of Duty 4), Scierie Hovec, Incursion Aniyah y Casque (cadre emblématique de Modern Warfare 3). Cependant, ce dernier sera ajouté prochainement.

Warzone, quant à lui, offrira la possibilité de former équipes avec jusqu’à 4 joueurs. Le mode Quads était l’une des plus grandes demandes de la communauté après son lancement, et ils l’ont finalement fait. De nouvelles armes seront également ajoutées aux deux modalités: Fusil de sniper SKS et pistolet Renetti.

Bien sûr, la troisième saison s’accompagne d’un nouvelle passe de saison. N’oubliez pas que le pass est disponible en deux versions, l’une gratuite et l’autre payante. Bien sûr, le second comprend plus de contenu à débloquer, y compris le nouveaux opérateurs: Iskra, Ronin et Alex. Le troisième, nous avons eu l’occasion de le contrôler dans la campagne Call of Duty: Modern Warfare. Si vous souhaitez y accéder, parmi de nombreux autres objets cosmétiques, vous devez payer 1 000 points Call of Duty (CP).

Veuillez noter que Call of Duty: Modern Warfare et Warzone partager le Season Pass, vous n’avez donc pas besoin de l’acheter séparément pour chaque titre. La saison 3 arrivera à partir de demain sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Le remorque frénétique, que vous pouvez voir ci-dessous, montre une grande partie du nouveau contenu, y compris les opérateurs, les cartes et les armes.

La franchise Activision a généré beaucoup de bruit depuis la semaine précédente, car le Campagne remasterisée Call of Duty: Modern Warfare 2, l’un des plus acclamés de la saga. Bien sûr, pour le moment, il sera exclusif à la console Sony. Les joueurs Xbox One et PC peuvent désormais faire la réservation, mais devront attendre quelques semaines pour en profiter.

