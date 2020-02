[ACTUALIZADA] ESRB a supprimé les “achats dans le jeu” de New Horizons

ACTUALISATION: Depuis lors, la référence aux achats dans le jeu a été supprimée de la section de classification ESRB sur la page officielle du jeu Animal Crossing: New Horizons, et a été remplacée par «Comic Mischief».

NOTE ORIGINALE:

Le 20 mars, nous aurons enfin un nouveau jeu Animal Crossing entre nos mains. Avec seulement un peu plus d’un mois pour le lancement de New Horizons, l’information devient plus détaillée. De cette façon, La page du jeu semble indiquer que nous verrons des DLC pour ce titre.

La page officielle Animal Crossing: New Horizons sur l’eShop a révélé le classement du jeu. Comme prévu, le titre convient à tous les types de publics. La chose intéressante à ce sujet est que Vous pouvez également lire qu’il y aura des “transactions en jeu”.

Pour le moment il n’y a pas de confirmation officielle de Nintendo où l’inclusion d’un laissez-passer saisonnier, de DLC ou de microtransactions pour New Horizons est mentionnée. Étant donné que Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three Houses, Breath of the Wild, Pokémon Sword and Shield et Super Smash Bros.Ultimate ont un contenu supplémentaire, il ne serait pas étrange de voir ce type de pratique commerciale dans Animal Crossing.

Sur des questions similaires, c’est le prix de l’édition New Horizons Switch au Mexique. De même, le jeu peut vous permettre de sauvegarder des informations dans le cloud.

