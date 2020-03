[Actualizada] Nemesis ne pourra PAS entrer dans les salles de stockage dans RE3 Remake

ACTUALISATION:

Malgré plusieurs rapports aujourd’hui, il semble que les rapports officiels du Xbox Magazine aient fait une erreur, et Nemesis ne sera PAS en mesure d’entrer dans les salles de stockage de Resident Evil 3 Remake comme on le croyait à l’origine. Cette information a été confirmée par Capcom, et partagée par GamesRadar, qui dit que vous pouvez toujours vous reposer paisiblement dans ces pièces sans aucune interruption par les ennemis.

La confusion a été créée lorsque Némésis, qui peut casser des portes et entrer dans n’importe quelle pièce, à l’exception de ce qui précède, a fait irruption dans une pièce avec une machine à écrire de progrès. Cet endroit n’était pas, en fait, une pièce sûre désignée.

Vous pouvez donc vous reposer, Némésis ne pourra PAS entrer dans les locaux de stockage.

NOTE ORIGINALE:

Les salles de stockage de la série Resident Evil ont toujours été un espace de tranquillité. Non seulement l’air musical souligne le fait que vous êtes dans une pièce sûre, mais il est impossible pour un ennemi de vous déranger dans ces endroits, au moins jusqu’à présent. Il a été annoncé que le terrible Nemesis dans Resident Evil 3 Remake n’aura pas de limites et peut vous poursuivre même dans ces salles sacrées.

Cette information a été révélée dans la dernière édition du magazine officiel Xbox, qui a pu profiter d’une petite démo avancée. De cette façon, vous n’aurez jamais un seul moment de paix pendant Resident Evil 3 Remake, car rien n’empêchera l’implacable Némésis d’éliminer Jill Valentine.

De même, il a été révélé que Raccon City est maintenant beaucoup plus grande par rapport à son itération de PS1. La ville est tellement étendue qu’un système de voyage rapide a été inclus. Enfin, Carlos aura de nouveaux segments jouables.

Resident Evil 3 Remake sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 3 avril 2020. Nous vous rappelons que Capcom travaille sur une démo du jeu, même si nous ne savons toujours pas quand il sera disponible. De même, ici, vous pouvez vérifier le nouveau gameplay qui a été publié.

Via: Magazine Xbox officiel

.