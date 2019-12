Adam Sandler Movie Uncut Gems est l'anxiété dans une bouteille

L'expérience de regarder Uncut Gems m'a donné l'impression de vaciller au bord d'une falaise, ne sachant pas quand je tomberais. Je ne peux pas recommander assez ce film. Oui, je parle des Uncut Gems avec Adam Sandler dedans.

Il y a un artiste que j'aime du nom de Bruce Nauman qui a une installation vidéo intéressante appelée "Clown Torture". Elle était à l'affiche à l'Art Institute de Chicago pendant que je travaillais comme caissière dans leur café. Il est cloisonné sur le côté, l'entrée est enveloppée d'obscurité, mais en passant devant, je pouvais toujours l'entendre. De l'extérieur, tout ce que vous pouvez entendre, c'est crier.

Une fois à l'intérieur, «Clown Torture» est installé sur au moins une douzaine de moniteurs, en désynchronisation. C’est une vidéo d’un homme déguisé en clown qui rit et pleure alternativement. Ça joue extrêmement fort. Se tenir dans cette pièce donne l'impression d'être agressé. Je ne suis entré qu'une fois, rejoint par un conservateur qui m'a dit que chaque année, il aime voir combien de temps il peut rester dans l'installation. Le plus long qu'il a fait était de 20 minutes.

Il y a des moments de Gemmes non coupées qui se sentent aussi angoissés que «Torture de clown», et je veux dire cela comme un compliment. Ce film est une étude de personnage de Howard Ratner, joué par Adam Sandler, qui vend des bijoux à des rappeurs et des stars du sport dans le quartier des diamants de New York. Les principaux problèmes de Ratner sont auto-infligés. Il ne peut tout simplement pas arrêter d'escroquer les gens. Tout au long du film, il est assailli par des appels de gens qui disent qu'il leur doit de l'argent. Ils se présentent dans sa boutique, ils le suivent chez lui, ils le battent et lui volent des choses pour essayer de faire de petites bosses dans ses dettes.

Nous voyons le modus de Ratner de première main dans Uncut Gems. Tout d'abord, il achète une opale noire non coupée qui, selon lui, vaut au moins un million de dollars et prévoit de la vendre aux enchères. Il finit par le montrer à Kevin Garnett, le vrai joueur de basket-ball réel Kevin Garnett, pour l'impressionner. Garnett est obsédé par cela, croit que l'opale noire améliorera son basket-ball et a essayé de l'acheter sur le compte de Ratner. Ratner refuse mais finit par accepter de le laisser s'accrocher pendant quelques jours. Comme assurance, Garnett donne à Ratner sa bague de championnat Celtics à conserver pendant qu'il était l'opale. Une fois cet échange terminé, Ratner prend immédiatement l'anneau et le donne à un prêteur sur gages afin qu'il puisse utiliser l'argent qu'il a obtenu pour le mettre en gage pour placer un pari complètement ridicule sur Garnett ce soir-là.

Les scènes les plus chaotiques sont celles où tout le monde a besoin de quelque chose de Ratner simultanément. Ratner a un volume pour parler: crier. Dans sa bijouterie, les clients doivent faire leur entrée, puis ils sont bruyants en retour. La cacophonie qui se produit dans ce petit magasin est presque insupportable. C'est de la «torture de clown». C'est juste constant: le bourdonnement, les cris, les combats souvent physiques. Il y a une scène où le buzzer sur la porte cesse de fonctionner, donc pendant que trois personnes différentes essaient d'obtenir trois choses différentes de Ratner, il dépanne la porte, le buzzer se déclenchant toutes les millisecondes. Le genre de personne qui peut vivre, s’épanouir, dans cette mer d’anxiété est plus forte que moi.

À la fin de Uncut Gems, je me sentais à bout de souffle. Je ne sais pas si j'ai aimé ou si j'étais enraciné pour Ratner à la fin. Il a aliéné tout le monde dans sa vie à la poursuite d'objectifs incroyablement égoïstes, mais Sandler le joue avec une réelle vulnérabilité humaine, disparaissant absolument dans les dysfonctionnements de Ratner et son humanité. Ratner est toujours après le prochain gros score. Le désir de faire grand a complètement consommé Ratner en tant que personne, le dévore de l'intérieur, mais je ne sais pas s'il a tort. Tout le monde ne veut-il pas remporter le jackpot?

