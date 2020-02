Adam Sussman, ancien manager Nike

Sussman a été vice-président de Take Two, EA, Disney et Zynga.

Epic Games a réalisé un démarrage millionnaire, car ils nous ont montré les revenus collectés au cours de ses premiers mois de vie. Cependant, l’ancien président de la société, Paul MeeganJ’ai démissionné de mes fonctions en juin dernier, laissant un poste libre à pourvoir.

Aujourd’hui, nous savons, via le portail GamesIndustry, que Adam Sussman Il a été choisi pour assumer ce rang par la société créative Fortnite. Sussman a occupé des postes importants dans la direction de sociétés de jeux vidéo, bien que son dernier emploi ait été chez Nike. Il a été vice-président senior des publications mondiales chez Zynga de 2012 à 2014, et était auparavant à The Walt Disney Company en tant que vice-président senior de la publication pour DIMG Games. Je porte également des accusations de Vice-président chez EA et Take-Two Interactive.

Je suis honoré de faire partie de la remarquable équipe qui a construit l’un des plus grands jeux du monde“Après 5,5 années excellentes chez Nike, j’ai décidé de saisir ma nouvelle opportunité en tant que président d’Epic Games”, a déclaré Sussman. “Nike est une marque incroyable, j’ai eu l’occasion de travailler avec de nombreuses personnes excellentes et je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Bien que ce soit doux-amer, je suis très heureux de rejoindre Epic et je suis honoré de faire partie de la remarquable équipe qui a construit l’un des plus grands jeux du monde. “

Le nouveau président d’Epic Games débute avec une grande illusion cette année 2020. La société a préparé de nombreuses surprises pour cette année, parmi lesquelles de nouveaux jeux mensuels gratuits pour tous les utilisateurs inscrits sur la plateforme.

