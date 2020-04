Adaptive Xbox Controller permet à un joueur handicapé de jouer à Animal Crossing New Horizons

La joie de ce joueur de pouvoir profiter d’Animal Crossing est excitante.

Il y a quelques mois, la nouvelle a révélé comment un père avait réussi à concevoir et à créer un contrôleur adaptatif spécial pour que sa fille puisse jouer à Zelda Breath of the Wild. Grâce àManette adaptative Xboxet sa compatibilité avec Nintendo Switch, maintenant de nombreux joueurs quiils avaient une manipulation compliquéela console peut y accéder.

Sans aller plus loin, une histoire a émergé sur un joueur handicapé, avec le nom deEyeGazeGirlsur Twitter, qui a utilisé cette manette spécialement adaptée pour jouer à Animal Crossing: New Horizons on Switch, gracieuseté de l’organisme de bienfaisanceUK Special Effect.

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a reconnu, retweetant avec commentaire, à quel point c’était “inspirant” et dans l’original, comment Becky est expliquévous pouvez déplacer le joystick avec votre mentonet les interrupteurs avec la tête et la main. Lacompte officiel xbox est même intervenuEt ils ont admis être heureux d’aider et de faciliter la vie de nombreux joueurs.

Microsoft a initialement publié ce contrôleur en 2018, dans le but principal de répondre aux besoins des utilisateurs à mobilité réduite. Finalementle faiten étant un «hub unifié» pour les appareils et en rendant les jeux généralement plus accessibles.

