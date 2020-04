Aerith est mon membre préféré dans le remake de Final Fantasy VII

Capture d’écran: Carré EnixKotaku Game Diary Journal de jeu de Kotaku Réflexions quotidiennes d’un membre du personnel de Kotaku sur un jeu auquel nous jouons.

En tant que nouveau venu dans le monde de Final Fantasy VII, je rencontre (et, dans certains cas, tombe sous le charme) pour la première fois ses acteurs dans le remake mis à jour et repensé. J’ai appris à apprécier tous les personnages que Cloud a rencontrés au cours de son voyage, mais on se tient la tête et les épaules au-dessus des autres en termes de performance au combat: Aerith Gainsborough, le chuchoteur de fleurs malheureux du secteur 5.

La belle aventure de Cloud avec Aerith à la suite de sa chute du Mako Reactor 5 finit par faire atterrir le duo à Wall Market, qui est comme Wal-Mart mais excité. Tifa, semble-t-il, a été kidnappée en tant qu’épouse possible de Don Corneo, le dirigeant de facto de la colonie, et c’est à Cloud et à Aerith de la sauver de son siège criard. Aerith explique que Wall Market est devenu tellement incontrôlable que Shinra a décidé de construire d’énormes barrières autour de la zone plutôt que d’y entrer et de s’en occuper, laissant Don Corneo faire à sa guise.

Aerith conclut que la meilleure façon d’entrer dans la maison de Don Corneo est de se proposer comme une autre candidate dans ses auditions de conjoint effrayant. C’est ici que l’histoire prend son envol, dont les détails prendraient trop de temps à récapituler. Cloud et Aerith finissent par devenir des participants à une compétition de combats souterrains pour gagner de l’argent pour la rénovation d’Aerith. Aucun des combats n’est particulièrement difficile, à la fois dans le récit et en termes de gameplay, et nos aventuriers sont bientôt chargés de démolir une maison vivante. Comme un bâtiment littéral, avec des volets et des bardeaux et tout.

Hell House, selon Jason Schreier, le rédacteur en chef de Kotaku, est une “brillante surprise” pour les fans de Final Fantasy VII. Dans le jeu original, cette propriété mécanique a servi d’ennemi de rencontre aléatoire plutôt que de boss et se souvient affectueusement de l’absurdité de sa conception. Cela m’a aussi fait une forte impression dans Remake. Je ne pouvais qu’imaginer quelle horreur attendait ma fête alors que le sol du colisée s’ouvrait pour révéler sa rencontre finale, alors voir une maison sortir de l’obscurité au lieu d’un monstre générique m’a fait rire.

C’est au cours de ce combat qu’Aerith m’a montré à quel point elle pouvait être utile. En tant que premier vrai mage que Final Fantasy VII Remake m’a lancé, Aerith était le personnage parfait pour faire le plein de magie offensive comme Fira et Thundara. Et contrairement à Cloud, Barret ou Tifa, elle peut réellement faire de gros dégâts avec eux grâce à ses statistiques et ses capacités. Soul Drain, par exemple, permet à Aerith de voler des PM aux ennemis, et Arcane Ward double tous les sorts d’attaque effectués dans son cercle de brume magique. Alors qu’avant les sorts offensifs n’étaient qu’un moyen de faire échouer les ennemis, Aerith a fait du combat non physique un élément clé de ma stratégie.

Aerith s’est avéré être une aubaine dans la bataille des boss de Hell House. Les faiblesses du bâtiment changent rapidement au cours du combat, indiquées par les types de mouvements qu’il utilise et les lumières qui rayonnent de ses fenêtres. Tout en gardant la force considérable de Hell House concentrée sur Cloud, j’ai pu ordonner à Aerith d’utiliser le sort le mieux adapté pour l’endommager. Ces attaques, combinées aux fentes chancelantes de Cloud, ont suffi à mettre Hell House au compte. J’ai apprécié le combat de Final Fantasy VII Remake jusqu’à présent, mais c’est la première fois que je me sens vraiment en contrôle d’une équipe plutôt que de devoir prendre presque entièrement en charge Cloud.

Il est difficile de dire combien de remake de Final Fantasy VII j’ai vu sans expérience préalable avec l’original. Au lieu de cela, je trace des progrès dans ma compréhension des mécanismes de combat et de chaque nouveau visage que je rencontre à Midgar. Je sens que le voyage à travers Wall Market a légèrement dépassé son accueil, mais les merveilleux moments de construction de caractère qu’il a fournis – Cloud sortant de sa zone de confort, la féroce indépendance d’Aerith et la préfiguration d’un triangle amoureux compliqué avec Tifa – ont approfondi mon appréciation pour ce qui a été une expérience fantastique jusqu’à présent.

.