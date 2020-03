Aeterna: Noctis est une nouvelle Metroidvania visant une sortie sur Switch

La liste des nouveaux et futurs jeux Metroidvania s’allonge une fois de plus, Aeterna: Noctis devient le dernier jeu du genre à se battre pour votre attention sur Kickstarter.

Prévu pour être lancé sur Switch en 2021 en cas de succès, Aeterna: Noctis est un jeu de plateforme non linéaire 2D qui promet une “difficulté abordable mais difficile” et un “gameplay propre et fluide”. En effet, la page Kickstarter note que ces deux idées forment la base de l’ensemble du projet, avec une plate-forme serrée et un système qui répond parfaitement aux actions du joueur étant un objectif principal du développement.

Comme avec la plupart des Metroidvanias, vous trouverez de nombreux domaines à explorer, la progression des joueurs, différentes compétences à débloquer, et plus encore. Si vous êtes intéressé à le vérifier, vous pouvez lire l’histoire et les mécanismes du jeu sur Kickstarter et promettre votre soutien si vous le souhaitez. Il a 28 jours pour gagner environ 60 000 € pour réussir.

Si vous cherchez d’autres projets similaires à considérer, nous avons en fait rapporté un autre titre prometteur appelé 9 Years Of Shadows la semaine dernière.

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que vous pourriez soutenir le projet? Dites-nous ci-dessous.

.