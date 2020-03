Ageless, le jeu de plateforme indépendant, montre un nouveau gameplay

La PAX East 2020 Continuez à apporter des nouvelles, des jours après la fin. Si, il y a quelques heures, nous vous avons montré de nouvelles images de Maneater, c’est maintenant au tour d’un autre des jeux qui a été testé au salon: Ageless. Un diplôme développé par l’étude One More Dream Studios, situé à Kuala Lumpur, et qui sera publié par Team17.

Ageless c’est un jeu indépendant de plateformes et énigmes qui nous donne le contrôle de Kiara. Notre protagoniste a, grâce à un arc magique, la capacité de modifier l’âge de la flore et de la faune qui l’entoure. Profitant de leurs pouvoirs, nous devons surmonter les différents niveaux qui nous sont proposés, tous fait main, ainsi que de trouver tous les secrets cachés qu’ils contiennent.

Ageless: Contrôle des âges et des sauts comme mécanique principale

Lors de la foire précitée Boston, pourrait profiter d’une démonstration de Ageless, nous en avons donc déjà vu le gameplay sur la chaîne YouTube de Gamepot. Vous pouvez y voir le noyau du gameplay du titre: comment jouer avec les âges des différents éléments pour les utiliser à leur propre avantage. De plus, vous pouvez voir la belle section artistique pixel art avec laquelle le titre est créé, qui attire l’attention, non seulement dans la zone jouable du niveau, mais aussi dans les magnifiques arrière-plans qui les accompagnent.

Voir aussi

Ageless C’est, sans aucun doute, une proposition originale au sein des jeux de plateforme. Bien que le jeu ait été annoncé en octobre dernier, via son compte Twitter officiel, il n’a toujours pas de date de sortie concrète. Tout ce que l’on sait, c’est que ce sera le long de cette année 2020 et qu’il le fera dans Steam, pour PC, comme dans Nintendo Commutateur, et cela semble un titre idéal pour jouer dans la console hybride du grand N.

Connexes