«Agissez comme si vous aimiez vos enfants»

Greta Thunberg est au-dessus. La militante suédoise pour le climat, âgée de 17 ans, a pris la parole lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, où elle a dit à tous les chefs d’entreprise, banquiers et politiciens de l’auditoire qu’ils devaient rassembler leurs conneries si nous devons survivre à la crise climatique.

La crise climatique devient de plus en plus urgente de jour en jour. Thunberg en sait autant. Jetez un coup d’œil à l’Australie, où les feux de brousse menacent les villes et la faune sauvage au milieu d’une chaleur et d’une sécheresse extrêmes. Nous battons des records de chaleur partout dans le monde. Tout souffre: les océans, les forêts, les gens, l’Arctique et même des Pokémon effrayants (OK ce n’est pas le monde réel mais quand même!).

Sérieusement, cependant, Thunberg a 100% raison. Nous devons paniquer.

«Notre maison est toujours en feu», a-t-elle déclaré lors de son discours. “Votre inaction alimente les flammes d’heure en heure, et nous vous disons d’agir comme si vous aimiez vos enfants par-dessus tout.”

L’avertissement de Thunberg aux riches et puissants miroirs rassemble la propre évaluation du WEF. Les experts interrogés par le WEF pour son rapport annuel sur les risques ont classé la crise climatique et d’autres problèmes connexes comme les plus grandes menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui (y compris les grévistes comme Thunberg qui menacent le statu quo). La résolution de la crise climatique nécessitera des changements considérables. Planter des arbres ne suffit pas. La réduction des émissions ne l’est pas non plus. Le monde doit arrêter complètement la pollution par le carbone, sinon nous courons tous un risque énorme.

L’industrie des combustibles fossiles a passé des décennies à financer le déni et l’inaction face au climat. Et cela a payé des dividendes alors que les bénéfices ont grimpé. Cela signifie également, comme Thunberg l’a dit très clairement, que les politiciens de toutes les extrémités du spectre politique qui ont laissé cela se produire sont à blâmer (bien que certains politiciens de gauche essaient clairement de changer cela).

«Il ne s’agit ni de droite ni de gauche», a-t-elle déclaré. “Nous ne pouvons pas nous soucier moins de votre politique de parti. Du point de vue de la durabilité, la droite, la gauche et le centre ont tous échoué. »

Les jeunes du monde entier se sont levés pour dénoncer l’incapacité du monde à faire face à la crise climatique. Le mouvement a vu des étudiants descendre dans la rue et faire grève et utiliser des mécanismes juridiques internationaux et nationaux pour demander des comptes aux dirigeants. Ils apparaissent également de plus en plus dans les couloirs du pouvoir pour exprimer leurs demandes. Devant Davos, Thunberg et d’autres jeunes militants du climat ont exposé ces demandes dans un article pour le Guardian. Dans son discours, elle les a réitérés.

«Nous exigeons, au Forum économique mondial de cette année, que les participants de toutes les entreprises, banques, institutions et gouvernements arrêtent immédiatement tous les investissements dans l’exploration et l’extraction de combustibles fossiles, mettent immédiatement fin à toutes les subventions aux combustibles fossiles et se départissent immédiatement et complètement des combustibles fossiles», Thunberg a déclaré, notant que ces mesures devaient être prises immédiatement.

Il y a eu récemment un changement continu dans la communauté financière en ce qui concerne les combustibles fossiles. Goldman Sachs a récemment annoncé qu’il ne financerait pas de forage dans la réserve nationale de faune de l’Arctique après que des tribus aient exercé des pressions sur la berge. Blackrock, la plus grande société de gestion d’actifs au monde, a également cédé à la pression des activistes récemment pour nettoyer son portefeuille d’investissements dans les combustibles fossiles. Il reste encore beaucoup de détails à préciser et des milliards de dollars affluent vers l’industrie des combustibles fossiles, mais l’argent commence à parler. Les activistes comme Thunberg en sont la raison principale, et ils ne quitteront pas de sitôt.

“Soit vous faites cela, soit vous allez devoir expliquer à vos enfants pourquoi vous abandonnez l’objectif de 1,5 degré, abandonnez sans même essayer”, a-t-elle déclaré. «Je suis ici pour vous dire que, contrairement à vous, ma génération n’abandonnera pas sans se battre.»

