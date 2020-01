AI: Les autocollants de la ligne Somnium Files avec un ensemble maintenant disponibles

Les fans de roman visuel AI: Les fichiers Somnium peuvent maintenant embellir leurs messages LINE avec un peu de plaisir pop-star!

Spike Chunsoft a officiellement publié 32 autocollants LINE qui présentent une version chibi de A-Set (c’est-à-dire Tesa) s’engageant dans des scénarios hilarants et étranges. Ils ne brûleront pas non plus dans votre portefeuille – ne coûtant qu’un grand total de 0,99 $ à ajouter à votre collection!

La meilleure partie est qu’ils sont disponibles pour les utilisateurs hors du Japon. Vous pouvez acheter ou obtenir un meilleur aperçu de tous les autocollants par ici.

