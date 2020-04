Aider Tifa ou Aerith d’abord dans les égouts? Voici qui vous devez choisir! – HITC

Square Enix

Qui vous devriez aider en premier dans les égouts entre Tifa ou Aerith dans le remake de Final Fantasy VII.

On estime que le remake de Final Fantasy VII est la troisième exclusivité PlayStation 4 la plus vendue sur PSN, ce qui signifie que des dizaines de personnes se sont fait voler le cœur par Jessie pour ensuite être forcées de choisir entre Tifa ou Aerith. Oui, alors que vous ne pouvez rien obtenir de plus qu’un modeste baiser de la meilleure fille du jeu, vous pouvez toujours choisir entre le boxeur et le cueilleur de fleurs. Et qui vous aiderez en premier dans l’égout contribuera à déterminer votre choix.

Le remake de Final Fantasy VII de Square Enix a beaucoup de choix à faire en tant que Cloud et certains d’entre eux sont purement pour le spectacle, comme choisir de goûter ou non la boisson mystère, tandis que d’autres entraînent des quêtes secondaires uniques telles que la sélection du massage érotique des mains cours de Madame M.

Il y a beaucoup de décisions qui aident à déterminer si vous obtenez une scène semi-romantique avec Tifa ou Aerith au chapitre 14, et choisir qui aider en premier dans les égouts va construire votre fantaisie et votre résultat.

FF7 Remake – aider Tifa ou Aerith d’abord dans les égouts?

Vous pouvez choisir d’aider Tifa ou Aerith en premier dans les égouts pendant le remake de Final Fantasy VII.

Choisir d’aider Tifa en premier augmentera vos chances d’obtenir sa scène semi-romantique au chapitre 14, tandis que venir en aide à Aerith augmentera vos chances d’avoir une conversation romantique avec elle à la place.

Bien que ces deux choix fassent partie de la détermination avec qui vous avez un engagement romantique dans le chapitre ultérieur susmentionné, il existe d’autres décisions qui jouent également un rôle important dans votre résultat et votre fantaisie.

Vous devrez sélectionner les bons mots lors du choix de la façon de décrire Tifa, et il existe une multitude d’autres choix pertinents tout au long du chapitre neuf.

La décision entre Tifa et Aerith dépend entièrement de vous et il ne serait pas surprenant que le boxeur soit le plus populaire grâce à sa tenue plus excitante sexuellement.

Cependant, quand il s’agit de savoir qui est le plus divertissant, Aerith est le plus amusant par rapport à la boussole morale qu’est Tifa.

Pourtant, en même temps, Jessie est la meilleure fille même si sa voix rompt parfois l’immersion en rappelant aux joueurs de Persona 5 Futaba.

Dans d’autres nouvelles, Final Fantasy VII Remake: Escaliers ou ascenseur dans le chapitre 16? Pourquoi choisir des escaliers!